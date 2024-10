Murat Ünalmış è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta di un gradito quello dell’attore turco protagonista della serie tv campione d’ascolti “La Rosa della Vendetta” dove presta il volto al personaggio Gulcemal. Si tratta del secondo ruolo di successo in una soap per l’attore turco che si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo per il ruolo di Demir nella soap opera “Terra Amara”. Ma chi è Murat Ünalmış? Classe 1981, Murat è nato il 23 aprile a Kayseri, in Cappadocia. A soli 14 anni va a vivere ad Istanbul per studiare ed inizia anche a giocare nella squadra di basket, anche se fin da ragazzino è affascinato dal mondo della recitazione. Pur sognando sin da bambino di diventare un atleta, Murat si iscrive alla scuola di recitazione Akademi di Istanbul e parallelamente lavora come modello per pagarsi gli studi.

Mauro Corona, chi sono i suoi genitori / "Mio padre mandò in coma mia madre...", un'infanzia traumatica

Giovanissimo debutta al cinema e tv con piccoli e marginali ruoli fino alla grande occasione: è il 2018 quando viene scelto per interpretare il personaggio di Demir Yaman in Terra amara. E’ la svolta e l’inizio del grande successo dapprima in Turchia e poi nel resto d’Europa visto che quel personaggio così duro e complesso gli cambia la vita!

Marco Maddaloni/ "Grande Fratello? La scelta di andare via mi ha fatto soffrire"

Murat Ünalmış, dal grande successo di Terra Amara a La Rosa della Vendetta

Il grande successo di Terra Amara rende Murat Ünalmış uno degli attori più amati degli ultimi anni. Proprio l’attore turco, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato di successo e popolarità precisando: “la popolarità è bella, ma bisogna star attenti perché la fama può portarti a sentirti superiore agli altri, ma la mia educazione e la mia fede mi hanno permesso di rimanere con i piedi per terra”.

Sulla scia del successo di Terra Amara, l’attore viene scelto per una nuova serie “La Rosa della vendetta” trasmessa sempre su Canale 5. Nella nuova serie interpreta il personaggio di Gulcemal abbandonato sin da bambino dalla mamma. La donna abbanonda i figli per scappare con l’uomo di cui si è profondamente innamorata, ma l’uomo sarà ucciso proprio per mano di Gulcemal. L’abbandono della madre ha segnato la vita del giovane Gulcemal che è oramai diventato una persona incapace di amare. Tutto cambia quando nella sua vita arriva Deva, ma….

Luana, chi era la mamma di Andrea Cerioli e com'è morta/ Lui: "Ogni anno senza te è più difficile"