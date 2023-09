Murat Ünalmış: “Demir Yaman non è un personaggio cattivo”/ “Non esistono il bene o il male assoluti”

Murat Ünalmış parla del personaggio che interpreta: “Non è cattivo, è coerente”

Murat Ünalmış, attore turco, interpreta il personaggio di Demir Yaman nella fortunata fiction Terra Amara: “Demir può essere difficile e geloso, ma non è mai irragionevole. L’amore avvolte può portare a comportamenti irrazionali. In generale Demir è un personaggio coerente” spiega ai microfoni del settimanale Chi.

E ancora: “Non esistono il bene o il male assoluti, c’è sempre una relazione causa-effetto. Demir è un uomo complicato, sì, ma non si può dire sia un cattivo soggetto. Dopo che Zuleya è entrata nella sua vita, fa del male a causa delle sue ossessioni e della gelosia. In generale, interpretare personaggi cattivi è più emozionante per un attore“. L’attore turco precisa, ancora una volta, non si tratti di una personalità malvagia ma “disponibile”, divenuta irrazionale spinta dall’amore.

Murat Ünalmış incantato dal cinema italiano: “Apprezzo Federico Fellini e Antonioni”

Ünalmış, ai microfoni di Chi, ha poi raccontato come sia il clima fuori dal set con i suoi colleghi di Terra Amara: “A dire la verità la vita di tutti gli attori della serie è molto impegnata e non riusciamo a trovare tante opportunità per trascorrere del tempo insieme al di fuori del lavoro” ammette.

E ancora: “Di tanto in tanto mi confido con Vahide Percin che ha un posto molto speciale nel mio cuore“. L’attore turco parla, infine, dell’Italia: “Ovviamente apprezzo tutto il grande patrimonio culturale italiano e, per quanto riguarda il cinema, i registi come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni. Il cibo? Ma certo: la pasta e la pizza“. Poi svela il desiderio di tornare in Italia: “L’itinerario che mi piacerebbe fare? Partire da Venezia e arrivare fino in Sicilia. Magari l’anno prossimo!“

