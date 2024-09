Murat Ünalmış è uno degli attori turchi più richiesti del mondo complice il grandissimo successo prima di Terra Amara e poi della nuova serie tv “La Rosa della vendetta”. L’attore turco si è fatto apprezzare e conoscere dal pubblico italiano per aver interpretato personaggi forti e dal carattere duro che hanno fatto però breccia nel cuore di milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Dopo il successo di “Terra Amara”, Murat è tornato a lavorare in una nuova serie tv dal titolo “Gülcemal” diventata in italiano “La Rosa della vendetta” dove interpreta il protagonista Gülcemal Şahin, un personaggio dalla personalità complessa.

La storia di Gülcemal è quella di un bambino che viene abbandonato in tenera età dalla madre e che, una volta diventato adulto, cerca il suo riscatto diventando un uomo spietato e senza pietà. Un ruolo che calza a pennello all’attore turco che tanto ha fatto appassionare i telespettatori con il personaggio di Demir Yaman in Terra Amara.

Murat Ünalmış, vita privata: moglie e figli

Murat Ünalmış non è solo un attore diventato famoso grazie alle serie turche, ma anche un marito e padre. L’attore turco, infatti, è felicemente sposato ed innamorato della moglie Albena İlieva con cui si è sposato nel settembre del 2023. Proprio l’attore parlando della sua vita privata negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato: “eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa. Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico”.

Un amore importante quello tra Murat Ünalmış e la moglie Albena İlieva che hanno dato alla luce anche un meraviglioso bambino. “Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà” – aveva rivelato l’attore a Verissimo. La nascita di un figlio ti cambia la vita e lo sa bene anche Murat che sui social ha postato anche una foto in compagnia del padre e di suo figlio scrivendo: “Mio padre, mio figlio ed io durante la mia prima festa del papà – aveva commentato in quella circostanza. Grazie a Dio per questo giorno, è una sensazione meravigliosa”.

