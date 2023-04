Murray Abraham accusato di molestie/ Apple TV lo allontana dalla serie Mythic Quest

Sono emersi dei nuovi dettagli sull’allontanamento dell’attore Murray Abraham dalla serie tv prodotta da Apple TV Mythic Quest. Noto soprattutto per la parte di Antonio Salieri nel film Amadeus, che gli è valsa anche un’oscar, Abraham aveva recitato anche nella serie Scarface, e nei film Serpico, Il nome della rosa e Grand Budapest Hotel. Nella serie Apple, invece, interpretava il ruolo di C.W. Longbottom, grazie al quale è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori, che all’annuncio del suo allontanamento hanno iniziato a porre domande, al quale non è mai stata data una risposta, prima di oggi.

Murray Abraham accusato di molestie sul set

Murray Abraham, ha appreso il giornale Rolling Stones, non sarebbe stato allontanato dalla serie Mythic Quest per via di screzi con il regista o la produzione, e neppure di problemi contrattuali, come molti avevano supposto. L’allontanamento dell’attore, infatti, era già stato annunciato lo scorso aprile, senza nessuna particolare spiegazione, suscitando la curiosità degli spettatori che si chiedevano le ragioni per cui allontanare uno degli attori principali dello show, nonché tra i più amati ed apprezzati.

Sull’allontanamento di Murray Abraham la Lionsgate, che produce la serie di Apple TV, ad aprile non aveva rilasciato alcuna spiegazione, sostenendo che “non commentiamo le questioni riguardanti il personale”. Rolling Stones, invece, ha appreso recentemente che almeno due attrici avrebbero sollevato questioni sull’attore, lamentando uno scorretto comportamento sessuale sul set. Non si può parlare, propriamente, di molestie, anche perché si conosce ancora poco dei retroscena delle denunce (informali) contro Murray Abraham, ma va anche detto che dietro all’etichetta di “comportamento sessuale scorretto” in America si raccolgono anche le molestie. Dopo un primo avvertimento affinché si tenesse lontano da alcune attrici dello show, la casa produttrice alla seconda denuncia ha deciso di allontanare definitivamente l’attore, facendolo di fatto morire nella serie Mythic Quest, mentre nessuna delle persone coinvolte avrebbe commentato l’accaduto con Rolling Stones.

