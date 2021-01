Musacchio alla Lazio/ Calciomercato, colpo a sorpresa: addio Milan in anticipo

Colpo di calciomercato in entrata in casa Lazio, Mateo Musacchio. La compagine capitolina è infatti data in questi minuti vicinissima al centrale di difesa del Milan, così come riportato dai colleghi di Sky Sport. La squadra biancoceleste ha visto l’infortunio di Luiz Felipe, con il calciatore brasiliano che una settimana fa ha subito un edema osseo alla caviglia, con conseguenze lungo stop, e si è subito fiondata sul mercato in cerca di una valida alternativa, trovata, sembrerebbe, proprio nel calciatore rossonero. Musacchio è in scadenza con il Milan al 30 giugno di quest’anno, e spesso e volentieri si è ipotizzato un suo ritorno al Villarreal dove chiuderebbe la carriera, ma a questo punto tale sogno sembrerebbe essere svanito, con l’argentino che sbarcherà a Formello per poi restarvi anche in vista della stagione 2021-2022.

Nella giornata di oggi dovrebbero tenersi nuovi contatti fra biancocelesti e rossoneri per provare a chiudere l’operazione definitivamente, di modo che lo stesso sudamericano possa imbarcarsi il prima possibile su un volo di sola andata destinazione Roma, e magari scendere già in campo nel weekend, per il big match Atalanta-Lazio in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00.

MUSACCHIO ALLA LAZIO, AL MILAN UNA “BUONUSCITA”?

Non sono stati resi noti i dettagli economici, ma visto che il contratto di Musacchio scadrà fra pochi mesi il Milan non dovrebbe ottenere grosse cifre dalla Lazio, molto probabilmente una sorta di “buonuscita” simbolica per aver liberato subito il giocatore. Il difensore argentino è stato fermo ai box a lungo dopo un infortunio alla caviglia, prima di tornare in campo un paio di settimane fa per la sfida di Coppa Italia fra rossoneri e Torino. Il Milan aveva investito molto in Musacchio durante il luglio del 2017, ben 18 milioni di euro, ma il ragazzo classe 1990, 31 anni il prossimo 26 agosto, ha alternato buone prove ad altre meno positive, convincendo solo a metà.



