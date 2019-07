Muse, concerto Milano San Siro 2019/ Scaletta: i grandi successi per il tour dei record

Muse, concerto Milano San Siro: tutto pronto per la doppia data del gruppo musicale rock alternativo britannico: appuntamento oggi, venerdì 12 luglio, e domani, sabato 13 luglio. Dopo Vasco Rossi, la Scala del calcio ospiterà una delle band più amate al mondo: dopo 27 anni il team guidato dal frontman Matthew Bellamy continua a stupire i suoi seguaci con un vibrante rinnovamento, tra nuovi stili e interessanti contaminazioni che hanno dato nuova linfa al progetto musicale. I Muse arrivano in Italia nell’ambito di un tour europeo che sta regalando grandi gioie agli inglesi: è stato infatti ribattezzato il tour dei record poiché, con oltre 136mila biglietti venduti, ha già superato il record dei tour italiani precedenti. E per i fan dei Muse ci sono buone notizie: ci sono ancora dei biglietti disponibili, che andranno sicuramente a ruba prima dell’inizio dello spettacolo.

MUSE, CONCERTO MILANO SAN SIRO 2019: INFO UTILI

Doppia data a Milano, come dicevamo, con i Muse che faranno poi tappa allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 20 luglio 2019. E la band non ha badato a spese per il Il Simulation Theory World Tour: dalla scenografia kolossal agli effetti 3D, passando per il nutrito cast di ballerini ed il gigantesco scheletro robot, sono tanti gli elementi che garantiranno uno show indimenticabile sulle note delle canzoni di Matthew and Co. Già annunciata la band che aprirà il concerto: parliamo dei The Amazons, il trio californiano Mini Mansions e il cantautore australiano nonché frontman dei Jet Nick Cester. Prevista grande affluenza alla Scala del calcio nelle ore antecedenti al concerto, per questo motivo il Comune ha consigliato a tutti gli spettatori di recarsi allo stadio San Siro con largo anticipo, sia per ritirare i biglietti acquistati online che per non incontrare difficoltà o ritardi nel corso dei controlli di sicurezza.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DEI MUSE A MILANO SAN SIRO

Una lunga lista di successi che si amalgama con gli ultimi brani lanciati: i Muse sono pronti ad infiammare i fan con le loro canzoni più famose e possiamo provare ad ipotizzare la scaletta, anche in base agli ultimi spettacoli dal vivo della band britannica:

Algorithm

Pressure

Psycho

Break It to Me

Uprising

Pray

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Propaganda

Plug In Baby

Thought Contagion

Mercy

Time Is Running Out

Houston Jam

Interlude

Hysteria

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down (Acoustic Gospel Version)

Madness

Take a Bow

Starlight

Algorithm

Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born

Knights of Cydonia



