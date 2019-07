Muse, Concerto Stadio Olimpico Roma/ Scaletta, orari e info: grande show in arrivo

Dopo il grande successo ottenuto allo stadio San Siro di Milano, i Muse tornano in concerto oggi, sabato 20 luglio. Sul palco dello stadio Olimpico di Roma, la band britannica è pronta a stupire i fans con uno show colossale in cui la parola chiave è virtuale. Attraverso un gioco di luci e suoni, infatti, i Muse condurranno gli spettatori dell’Olimpico di Roma in una realtà virtuale in cui ci sarà divertimento, ma anche tanta emozione. Le porte apriranno alle 16.30 mentre il concerto comincerà alle 21. I fans della band inglese, porò, trascorreranno il tempo in compagnia di altri gruppi musicali che scalderanno l’atmosfera. Alle 18.45, sul palco, saliranno i Mini Mansions mentre alle 19.45 si esibirà Nic Cester che poi lascerà la scena ai Muse. Tutto, dunque, è pronto per il grande show capitolino della band britannica.

MUSE, CONCERTO STADIO OLIMPICO ROMA: COME ARRIVARE E COSA PORTARE

In una Roma infuocata dal caldo, i Muse sono pronti a stupire tutti. Per arrivare allo stadio Olimpico, il consiglio è utilizzare i mezzi pubblici preferendo la metro per evitare il traffico cittadino. Come sempre, all’interno dello Stadio Olimpico, per motivi di sicurezza, non è possibile portare tutto. E’ vietato, infatti, portare bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, materiale esplosivo, armi da taglio, bastoni, droni, zaini di grosse dimensioni e tutto ciò che è considerato pericoloso per la propria e l’altrui sicurezza. Inoltre, è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri. Si raccomanda, inoltre, di arrivare in anticipo allo stadio per favorire tutti i controlli previsti.

MUSE, CONCERTO STADIO OLIMPICO ROMA: LA SCALETTA

La scaletta del concerto dello stadio Olimpico di Roma dovrebbe essere sostanzialmente uguale a quella delle precedenti tappe del tour dei Muse. Ecco, dunque, i probabili brani che la band eseguirà dal vivo:

Algorithm

Pressure

Psycho

Break It to Me

Uprising

Propaganda

Plug In Baby

Pray

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Thought Contagion

Interlude

Hysteria

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down

Undisclosed Desires

Madness

Mercy

Time Is Running Out

Houston Jam

Take a Bow

Prelude

Starlight

Algorithm

Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born

Knights of Cydonia

