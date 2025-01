Ci sono musei aperti a capodanno 2025? La risposta è ovviamente di sì visto che, anche per l’anno che sta per cominciare, come da tradizione molti dei luoghi di arte e cultura presenti sul nostro territorio resteranno regolarmente aperti durante queste festività. Ma vediamo un po’ le aperture straordinarie e i musei aperti a Capodanno 2025, partendo da Milano, la città senza dubbio a noi più vicina. Dove il primo gennaio sarà possibile visitare le mostre al momento esposte al MUDEC, al Palazzo Reale ma anche al PAC.

Chiusi i musei civici, mentre il primo gennaio 2025 potrebbe essere occasione per andare a vedere la mostra di Tim Burton, il geniale regista di Mercoledì, di scena in quel della Fabbrica del Vapore, precisamente ‘Tim Burton’s Labirynth’. Sempre lo stesso giorno, visitabile anche la mostra Futurismo e graffitismo.

MUSEI APERTI A CAPODANNO 2025: MILANO E ROMA

Fra i musei aperti a capodanno 2025, come detto sopra, anche Palazzo Marino dove nella sala Alessi saranno esposte alcune opere di inestimabile valore, come ad esempio uno splendido presepe napoletano, visitabile dalle ore 9:30 alle 20:00 di sera, ma anche “La madonna di San Simone”, opera di Federico Barocci. Non chiuderà mai i battenti la Casa della Memoria, e il giorno di Capodanno ci sarà un’apertura fino alle ore 21:00, e anche il Castello Sforzesco rispetterà i suoi soliti orari senza particolari variazioni. In ogni caso è sempre bene eventualmente consultare i vari siti web e social o al massimo fare una telefonata per accertarsi di orari, biglietti e via discorrendo.

Scopriamo ora quali saranno i musei aperti a capodanno a Roma, e anche in questo caso saranno ampie le possibilità visto che il prossimo primo gennaio si potranno visitare i musei capitolini, ma anche Palazzo Braschi, i musei di Villa Torlonia, quindi i Mercati di Traiano, il museo dell’Ara Pacis, il centrale di Montemartini, e ancora, i musei di Trastevere, così come la galleria d’Arte moderna e il museo di Zoologia.

MUSEI APERTI A CAPODANNO 2025: L’ELENCO DEI SITI DI ARTE E CULTURA VISITABILI

Ma saranno aperti anche il museo delle Mura, Casal de’ Pazzi, il museo di Scultura antica Barracco, il museo Napoleonico, l’araa del Circo Massimo, il museo della Forma Urbis, quindi Largo Argentina e il parco archeologico del Celio. Visitabile il primo gennaio anche il parco archeologico dei Fori Imperiali nonché il planetario. Anche in questo caso vi consigliamo di controllare i vari siti web per tutti gli orari e le info sui costi e i biglietti.

A Venezia, spazio all’apertura dei Musei Archeologici Nazionali, mentre a Napoli l’1 gennaio 2025 sarà regolarmente aperto Palazzo Reale di Napoli e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes. Infine gli orari degli Uffizi di Firenze, uno dei musei più visitati in assoluto nel nostro Paese, che purtroppo sarà chiuso (aperto però il 6 gennaio), di conseguenza chi sarà nel capoluogo toscano per le festività di fine/inizio anno dovrà “accontentarsi” di una visita al Giardino di Boboli, aperto dalle ore 10:00 fino alle 16:30.