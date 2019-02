Emma Marrone/ Proposta di matrimonio durante concerto e dedica a Sissy Trovato Mazza

Momenti concitati durante il concerto di Emma Marrone a Reggio Calabria. Durante la tappa calabrese dell’Essere Qui Tour – Exit Edition c’è stato un momento di panico. La cantante salentina ha interrotto il concerto e, visibilmente spaventata, si è giustificata: “Pensavo stesse morendo qualcuno…”. Ma quel che è accaduto invece è di altro tenore, come ricostruito da Il Messaggero: un ragazzo stava facendo una proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Emma Marrone, che poi ha compreso cosa stava accadendo, ha anche scherzato con la coppia di fan. “Sei sicuro?”, ha chiesto a lui. “E tu hai anche detto sì? Ma sei sicura”, ha scherzato la cantante con lei. Poi Emma Marrone ha chiuso il simpatico e romantico siparietto con: “Evviva gli sposi”. Subito il palazzetto ha risposto in coro con un invito classico: ha chiesto il bacio. E la coppia fresca di fidanzamento ufficiale non si è fatta certo pregare…

EMMA MARRONE, LA DEDICA A SISSY TROVATO MAZZA

Quello di Emma Marrone a Reggio Calabria è stato un concerto a 360 gradi. Oltre alla parentesi romantica, ce n’è stata una molto commovente. La cantante salentina ha rivolto infatti un pensiero a Sissy Trovato Mazza, l’agente di polizia penitenziaria ferita da un colpo di pistola e morta dopo mesi di agonia. Lo ha fatto prima di cantare la canzone “Sarò libera”. L’ha voluta dedicare a lei, a Sissy Trovato Mazza, “una ragazza, una guerriera, molto coraggiosa, forse troppo coraggiosa”. Emma Marrone ha poi aggiunto: “Pensava di poter cambiare il mondo con la sua verità, con la sua battaglia personale, purtroppo non ce l’ha fatta”. La cantante ha ricordato anche il momento in cui ha incontrato Sissy Trovato Mazza. La 28enne era sua fan. “Ho avuto la fortuna di stringerle la mano e guardandola negli occhi ho capito quanto cazzo di forza c’era e c’è. Dedico questa canzone a lei e alla sua famiglia, a sua madre e sua sorella che sono due rocce e sono qui stasera”.





