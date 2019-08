Mustafi alla Roma: prestito Arsenal/ Chiuso da David Luiz, rilancio con Fonseca?

Prende quota e non poco l’ipotesi di un acquisto last minute per la Roma di Fonseca e Petrachi: il nazionale tedesco Shkodran Mustafi sarebbe vicino al trasferimento dall’Arsenal via prestito dopo che i nuovi arrivi in casa Gunners precludono la titolarità dell’ex Sampdoria. Se la trattativa, data già a buon punto tra le due società, si arrivasse a chiusura positiva la Roma otterrebbe di certo uno dei difensori più interessanti ancora “liberi” sul mercato, assicurandosi una buona affidabilità difensiva che inizi a colmare il vuoto evidente lasciato da Kostas Manolas. Già nelle scorse settimane si erano avviati i contatti ma il Milan e altre big d’Europa sembravano alla finestra per inserirsi e provare ancora loro il colpo last minute prima dell’inizio dei rispettivi campionati: invece la Premier è cominciata a Mustafi è rimasto all’Arsenal, partendo in panchina però entrambe le sfide di campionato chiuso da David Luiz e Papastathopoulos (ex Milan).

MUSTAFI ALLA ROMA: PERCHÈ SÌ

Proprio l’arrivo dell’ex Chelsea dai ricci bizzarri rischia di precludere molto, se non tutta la strada per il posto da centrale titolare in casa Arsenal: per questo motivo tanto Unay Emery quanto lo stesso Mustafi preferirebbero una nuova destinazione per giocare con continuità nell’anno che porta agli Europei 2020. Dopo Alderweireld, Lovren, Pezzella, Rugani, Nkoulou, è Mustafi ora l’oggetto del desiderio di Petrachi che per il reparto più debole dei giallorossi prova a blindarlo con l’arrivo di usato sicuro ancora piuttosto giovane (27 anni) e con una trattativa che si starebbe fissando – secondo AsRomaLive – con formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20-25 milioni di euro. Il tedesco ha bisogno di una stagione si rilancio dopo i chiaro-oscuri della scorsa annata mentre in casa Roma dopo l’addio di Manolas il vuoto nei centrali porta al momento la coppia titolare Fazio-Juan Jesus che non convince per nulla lo stesso Fonseca che da tempo chiede innesti proprio in quel ruolo. L’ingaggio non è eccessivo – 3 milioni a stagione – e sono in linea con la politica della Roma: l’accordo pare vicino e nei prossimi giorni potrebbe già esserci l’annuncio ufficiale.

