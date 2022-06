MV Killa chi è?/ Carriera, vita privata e ambizioni: esordio con “Educazione siberiana”

MV Killa, carriera e vita privata

MV Killa (Marcello Valerio) è un rapper napoletano. Nato nel 1995, sin da adolescente si avvicina al mondo della musica ed entra nel gruppo musicale 365 MUV facendo il suo esordio (nel 2014) con il brano “Educazione siberiana” in collaborazione con Lele Blade. Poco dopo riscuote successo con i singoli “Nun o sann” e “Niente a vedè” e inizia a lavorare con altri artisti molto popolari come Vale Lambo. Nel 2019 la svolta, MV Killa firma un contratto con la BFM Music etichetta indipendente fondata da Luchè.

Dopo aver firmato il contratto discografico fa il suo debutto con il brano “Giovane Killer” insieme ad altri artisti quali: Vale Lambo, Lele Blade, Yung Snapp e Niko Beatz. Uno dei suoi brani di maggior successo è stato “Splash”. Sulla sua vita privata non si sa molto perché il rapper è estremamente riservato e non ha mai postato o dichiarato nulla in merito a una possibile relazione sentimentale. Ciò che si evince dal suo profilo Instagram che conta più di 115 mila followers, è che il cantante è attualmente molto impegnato e concentrato sul lavoro, la sua carriera e punta al successo e anche a soddisfare i suoi fan.

MV Killa ospite a Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme

MV Killa sarà uno degli ospiti di Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme, il concerto in onore dei trent’anni di carriera del cantante napoletano. Nel 2020 il rapper ha collaborato a uno dei brani dell’album “Buongiorno” di Gigi D’Alessio: “Cumpagna mia”. Un progetto che ha avuto molto successo e che è nato dall’amore che il cantante Napoletano ha sempre provato per il rap e anche dalla curiosità innescata dal fatto di unire il suo genere musicale con un il genere rap/trap che è diventato da un paio d’anni molto in voga tra i giovani in Italia.

E’ molto probabile che al concerto i due canteranno proprio la canzone a cui hanno collaborato, in più da quanto riporta MV Killa sul suo profilo Instagram, sappiamo che al momento sta lavorando e si sta impegnando per un nuovo disco, che dia atmosfere e sensazioni nuove, che possa raccontare le sue storie, i suoi pensieri e soprattutto ispirare le nuove generazioni a voler essere. Il suo obiettivo principale è quello di fare buona musica per se stesso e per esprimersi al meglio, come sostiene sul suo profilo Instagram: “La strada che ho scelto è lunga e difficile ma alla fine del viaggio, la vista sarà incredibile”.











