Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme/ “Lascio l’Italia per lui”

Solo poche settimane fa, Myriam Catania e Quentin Kammermann avevano annunciato la fine della loro storia. Con un annuncio su Instagram, lui ha infatti rivelato che, nonostante i tentativi di ricostruire il loro rapporto, la storia finiva lì. A distanza di alcuni giorni le cose sono però cambiate, tanto che i due appaiono insieme e felici al mare, tra baci e giochio insieme al figlio Jacques. Alle pagine del settimanale Nuovo è l’ex gieffina a svelare, infatti, che sono tornati insieme.

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati/ "Non possiamo più crescere"

“A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima“, ha raccontato la Catania. Ma cos’è accaduto? Lei svela che “Quentin aveva voluto dare un segnale, a me e a se stesso. Per noi è stato un salto in alto, verso il cielo. Un segno molto forte, come è lui dal punto di vista caratteriale”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Diretta 5 ottobre, Ruta, Catania e Morra in nomination

Myriam Catania e Quentin Kammermann lasciano insieme l’Italia

Una scossa che è dunque servita alla coppia per ritrovarsi. Myriam Catania spera che, d’ora in poi, il loro amore possa continuare forte e spensierato: “Spero che rimanga sempre dentro di noi l’amore per lo stupore e per l’adrenalina di ritrovarsi ogni volta. Gli occhi degli innamorati non si perdono mai di vista…”, ha dichiarato alle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Per lui, l’attrice ha inoltre deciso di lasciare l’Italia: “Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia!” Si dice però molto entusiasta di questa novità: “Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante”, ha concluso.

Myriam Catania, ex moglie Luca Argentero/ "Non siamo rimasti amici, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA