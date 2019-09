Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero/ La serenità ritrovata col suo Quentin

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero è tornata al centro delle cronache gossippare nel corso dell’ultima estate anche per via di quella lunga relazione col 41enne ex concorrente del Grande Fratello, durata ben sette anni dopo altri cinque di fidanzamento e che si è conclusa poi del 2017. Da allora l’oramai ex coppia ha preso strade diverse e infatti non è un caso che sia l’attrice e doppiatrice romana oramai 39enne e il suo collega abbiano “infiammato” le cronache social agostane con alcuni scatti (anche se la Catania è stata paparazzata) che non solo hanno acceso la fantasia dei rispettivi follower ma pure mostrato come entrambi siano felici coi rispettivi partner: in alcuni foto pubblicate infatti dal magazine “Vero”, la bella Myriam è infatti apparsa a seno nudo sulle spiagge di Formentera, mostrando un fisico certamente invidiabile ma soprattutto una serenità dovuta alla presenza non solo di Quentin Kammermann, il pubblicitario francese a cui è legata da tempo e che ha fatto breccia nel suo cuore dopo la separazione da Argentero, ma pure di Jacques, il figlio di due anni della coppia.

MYRIAM CATANIA PARLA DEL SUO QUENTIN

Tuttavia, a differenza della coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, Myriam Catania assieme al suo Quentin sono molto meno social e anzi sembra che amino maggiormente la discrezione e il non apparire troppo: lo dimostra il fatto che gli scatti a seno nudo assieme al compagno e al loro figlio in quel di Formentera siano stati “rubati” mentre sui loro rispettivi profili online poco o nulla traspare del loro personale, mentre maggiore spazio è dedicato al loro lavoro. Insomma, ciò che sappiamo di loro si può ricostruire soprattutto grazie alle, peraltro rare, interviste che hanno rilasciato nel corso degli ultimi anni, soprattutto da parte dell’attrice e doppiatrice capitolina. È stata infatti proprio la Catania, in una chiacchierata col magazine “Grazia” a rivelare come galeotta fu una vacanza a Ibiza dove per caso conobbe il pubblicitario francese che nel 2017 l’ha resa mamma: un incontro casuale reso ancora più unico dal dato che sia lei sia Quentin uscivano da poco da delle lunghe storie. “Lui è un uomo che sa ascoltarmi e mi ha molto colpito quando mi ha detto che la prima volta che mi vide gli si fermò il cuore” ha raccontato Myriam Catania, che vede non sono nella vitalità ma nel seguire l’istinto due caratteristiche che la rendono davvero simile al suo partner.

LUCA ARGENTERO, “SONO CONTENTO CHE MYRIAM ABBIA UN FIGLIO ORA”

A tal proposito, non si sa se sia casuale o no il fatto che Luca Argentero sia tornato a parlare a fine agosto di Myriam Catania, dicendosi felice non solo per lei ma pure per la serenità famigliare che i magazine di gossip hanno documentato. Infatti, secondo alcuni, l’attrice che ha dato la “voce” a stelle del cinema americano come Keira Knightley e Jessica Alba forse nel suo Quentin Kammermann ha trovato quella serenità che non era più possibile con l’attore torinese: alcune indiscrezioni parlano infatti di rapporti tesi e incompatibilità nell’ultimo periodo della loro lunghissima relazione. Tuttavia tra i due non v’è rancore come testimoniato da una recente intervista rilasciata da Argentero che, forse, prendendo spunto da questo scorcio di vita privata della sua ex compagna e dai rumors che lo vorrebbero pronto al grande passo con la fidanzata Cristina Marino si è così espresso: “La fine di un matrimonio non è mai facile con nessuno anche se si parte sempre con l’idea che entrambi hanno fatto del proprio meglio: purtroppo non ci è andata bene” ha raccontato a GQ l’ex gieffino, spiegando anche che a volte nella vita se c’è una situazione che non rende felici, tanto vale cambiare, proprio come hanno fatto lui e Myriam. “Non ci sono però rancori tra noi, anzi sono contento che lei abbia trovato adesso la sua strada e che abbia avuto un figlio” ha concluso riferendosi al fatto che forse la Catania abbia realizzato quello che era un suo sogno, diversamente da lui che non ha ancora avuto l’occasione di diventare padre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA