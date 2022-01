Myriam Catania, ex moglie Luca Argentero/ Chi è l’attrice e doppiatrice

Myram Catania è un’attrice e doppiatrice italiana, figlia di Rossella Izzo e del medico Vincenzo Catania. Fin da giovanissima, Myriam ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema e del doppiaggio, influenzata certamente dalla passione e dal talento della famiglia: gli zii Simona, Fiamma e Giuppy sono infatti doppiatori. Tante le fiction che vedono tra le voci proprio quella di Myriam, tra cui alcune di straordinario successo come Buffy l’ammazzavampiri, Pirati dei Caraibi e Una mamma per amica. Il nome della Catania è però inevitabilmente legato anche a Luca Argentero, suo marito dal 2009 al 2016. La loro relazione è finita perché, a detta della stessa Myriam, “Arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”.

Myriam Catania, ex moglie Luca Argentero/ "Per non rovinare il bello serve confronto"

La coppia non è rimasta amica, nonostante i rapporti siano comunque molto buoni. Come ha spiegato a ‘Chi’ tempo fa la doppiatrice, è rimasto il rispetto: «Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno».

Myriam Catania e Luca Argentero: la vita dopo il divorzio

Dopo il divorzio con Luca Argentero, Myriam Catania ha trovato nuovamente l’amore con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio. I due si sono conosciuti proprio nell’anno del divorzio, il 2016: il piccolo Jacques, primo e unico figlio della coppia, è nato nel 2017. Uno dei primi a sapere della gravidanza della doppiatrice è stato proprio il suo ex, Luca Argentero, come ha affermato lei stessa.

Dal 2015, anno in cui è finita la storia con la prima moglie Myryam Catania, Luca Argentero si è legato a Cristina Marino, giovane attrice, modella e ora imprenditrice. I due si sono sposati nel 2021, dopo aver avuto una figlia, Nina Speranza. La coppia è convolata a nozze il 5 giugno del 2021, con una cerimonia intima e privata che si è svolta a Città della Pieve, in Umbria. La figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, Nina Speranza, è venuta al mondo il 20 maggio del 2020, portando gioia e serenità in famiglia nonostante il difficile momento post primo lockdown. In molti hanno pensato che la rottura con Myriam Catania possa essere arrivata a causa della conoscenza con Cristina Marino, ma l’attore ha più volte spiegato che non è così: nessun tradimento, semplicemente le cose non sono andate come entrambi speravano nel 2009.

