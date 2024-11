Oggi Myriam Fecchi sarà ospite del programma di Rai Due, Ore 14:00, condotto da Caterina Balivo: cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lei. Si tratta di una nota conduttrice radiofonica, voce di Isoradio Rai, che ha avuto da sempre la passione per la radio. Parlando infatti di recente con Sbircialanotizia.it, ha spiegato di essersi approcciata per la prima volta a questo mondo all’età di 14 anni, visto che passava praticamente tutto il giorno ad ascoltare la radio, da mattina a sera. Fortunatamente è riuscita a realizzare il suo sogno entrando dapprima nelle radio private romane, per poi farsi strada arrivando appunto alla radiofonia di casa Rai.

E’ considerata una delle voci storiche di RaiStereoDue, dove ha cominciato a lavorare fin dagli anni ’80 assieme tra l’altro al grande Giorgio Panariello. Sempre nella stessa emittente ha condotto un programma al fianco di Tiberio Timperi, altro volto noto del piccolo schermo, dopo di che è passata nel 1991 a StereoRai, per poi trasferirsi a Radio 2 quattro anni più tardi, a cominciare dal 1995.

MYRIAM FECCHI: “NON SMETTO MAI DI SOGNARE”

E’ rimasta a lungo alla conduzione di Radio 2 Time, per poi dal 2010 approdare a RTL 102.5, una delle principali emittenti radiofoniche italiane, conducendo un programma notturno. E’ datato 2022 il ritorno in Rai, precisamente a Rai Isoradio, dove conduce “Incroci”, un programma che parla di musica ma anche di notizie, insieme a Savino Zaba.

Una carriera radiofonica eccellente quindi, ma Myriam Fecchi non ha ancora smesso di sognare, anche perchè la stessa ammette che quando riesce a raggiungere un obiettivo si rimette subito in gioco per cercarne un altro, una sfida continua. Il suo prossimo step? “Vorrei realizzare un talk per i giovani”, ammette ancora a Sbircialanotizia, per fare in modo che le nuove generazioni possano trovare uno spazio in cui esprimersi e raccontarsi direttamente, senza che vi sia qualche adulto che lo faccia per loro.

MYRIAM FECCHI, LA TV E LA DISCOGRAFIA

Nel corso della sua carriera Myriam Fecchi ha lavorato anche in televisione, conducendo vari programmi sempre in casa Rai, ma anchea Telemontecarlo, figurando anche fra gli ospiti dello storico Maurizio Costanzo Show (anno 1991). Nel 2006 ha invece preso parte alla Commissione artistica del Festival di Sanremo di quell’anno, mentre nel 2009 è stata a Unomattina Estate assieme a Miram Leone, con una rubrica tutta sua.

Infine, fra i suoi numerosi progetti in carriera, anche due brani, leggasi Ci Stai?, che era anche la sigla del palinsesto di Rai Stereo, nonché Te Gusta?, entrambi del 1988. Ma per quanto riguarda l’amore? Myryam Fecchi si definisce una donna che lavora e single, di conseguenza al momento non ha ancora trovato l’anima gemella, ma ha “tanti amici”, pratica sport e ad un cane, lo splendido Milo, un pastore tedesco che ha tre anni.