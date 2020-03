Myrta Merlino, ex compagna Domenico Arcuri/ “Coronavirus? Ho paura perché…”

Riflettori puntati su Domenico Arcuri, nuovo commissario straordinario delegato alla lotta al coronavirus. Non tutti sanno che il 57enne è stato legato per anni a un volto noto della tv italiana. Stiamo parlando di Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva, conosciuta dal grande pubblico per i suoi programmi d’informazione economica e finanziaria come L’Aria che tira. I due hanno avuto una relazione dalla quale è nata una figlia, Caterina. La giornalista ha anche altri due figli, i gemelli Pietro e Giulio, avuti da una precedente relazione. Ad oggi, la conduttrice è legata all’ex calciatore Marco Tardelli, di 14 anni più vecchio. In un’intervista di qualche tempo fa ha ammesso: “Con lui ho scoperto cosa vuol dire un amore più maturo, fatto di comprensione, di voglia di condividere e di vite già complicate dietro le spalle. Ognuno ha rispetto per l’altro e per i suoi equilibri. Senza nulla togliere all’entusiasmo”.

Myrta Merlino e il Coronavirus: la preoccupazione della giornalista

Una storia d’amore, quella con Marco Tardelli, nata dopo una lunga amicizia che è quindi sfociata poi in un sentimento più grande. Se l’ex Domenico Arcuri è oggi impegnato nell’emergenza Coronavirus, Myrta Merlino ha espresso tutta la sua preoccupazione in tv. “Ho paura, non di ammalarmi ma di fare le cose sbagliate, di produrre danni col mio comportamento. – ha ammesso la giornalista parlando con i telespettatori, per poi aggiungere – Ho proposto ai giornalisti una sorta di giuramento di Ippocrate, abbiamo un ruolo sociale fondamentale e dobbiamo riuscire a informare nel modo giusto. Ci interessa solo darvi informazioni corrette. Capisco pure che dire ‘chiudetevi a casa’ e poi essere noi in questo studio sembra quasi una contraddizione ma continuo a pensare che il ruolo dell’informazione è cruciale in questa fase”.

