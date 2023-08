Myrta Merlino “Marco Tardelli è il vero grande colpo di fortuna della mia vita”/ “Matrimonio? Al momento…”

Myrta Merlino e il rapporto con Marco Tardelli: “Il colpo di fortuna della mia vita“

Myrta Merlino si appresta al debutto su Canale5 al timone di Pomeriggio Cinque, raccogliendo il testimone di Barbara D’Urso. Fondamentale, nel prendere questa importante decisione per la sua carriera televisiva, è stato il supporto e l’incoraggiamento del compagno Marco Tardelli. “Se mai fosse possibile, è persino più contento di me. Io ero combattuta, bonariamente spaventata, mentre lui mi ha esortata sin da subito ad accettare“, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha anche parlato del suo nuovo impegno a Mediaset al posto di Barbara D’Urso.

Marco Tardelli è il grande amore della sua vita e viene così descritto dalla conduttrice, attraverso romantiche parole d’amore: “È il vero grande colpo di fortuna della mia vita. È un uomo fantastico, risolto, privo di smanie e di ansie di alcun tipo. È l’amore della maturità. È l’amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell’altro e che mi ha permesso di credere, ancora, in qualcosa di speciale“.

Myrta Merlino vede in Marco Tardelli l’amore della sua vita e svela qual è la principale differenza con i suoi amori del passato: “Diciamo che con Marco non c’è mai stato quell’elemento di conflitto che ha caratterizzato tutti i rapporti passati“. Parlando invece dell’ipotesi matrimonio, su cui più volte la coppia è intervenuta, la conduttrice ha frenato gli entusiasmi ma ha una certezza da custodire nel cuore: “Lui, in un’intervista, ha detto: ‘Lo faremo’. La verità è che, almeno al momento, non ci sono progetti di quel tipo, ma una cosa è certa: contiamo, entrambi, di passare il resto dei nostri giorni assieme“.

Inoltre, la passione di coppia dopo sette anni non è affatto esaurita: “Marco è molto passionale, ma la verità è che l’amore è un impegno. Incontrarsi è una fortuna, ma rimanere assieme, amandosi, è un lavoro“.











