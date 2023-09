Myrta Merlino/ “Pomeriggio 5 avrà uno studio nuovo e il pubblico. Oggi una sorpresa…”

Ripartirà oggi, in una veste tutta nuova, lo storico programma di Canale 5, Pomeriggio Cinque. La prima grandissima novità, e possiamo parlare di fatto di una rivoluzione, è il cambio al timone: via Barbara D’Urso, dentro Myrta Merlino, presa direttamente da La7. “Non si è mai pronti in questi casi – ha raccontato la conduttrice in diretta tv stamane parlando con il programma di Canale 5 Morning News – lo studio è bellissimo, avremo il pubblico presente che è stato un mio grande desiderio, poi abbiamo questo orario, cominciamo prima, dalle 16:55 fino alle 18:40, quindi un bel pomeriggio insieme”. Quindi ha proseguito: “Il pubblico avrà possibilità di interagire con noi. Oggi ad esempio nel pubblico ci sarà un personaggio straordinario che ad un certo punto farà la sua comparsa, quindi grandi sorprese”.

Sugli argomenti trattati oggi, per la prima puntata, Myrta Merlino ha spiegato: “Parleremo di tutti i colori della realtà come faremo ogni giorno, per raccontarvi l’Italia così come è. C’è una battaglia che porteremo avanti che è quella contro la violenza sulle donne. I due casi di Caivano e Palermo hanno raccontato un’Italia che non vogliamo più vedere e sul caso di Palermo manderemo in diretta un documento esclusivo che farà ulteriormente discutere e che farà conoscere nuovi elementi su questa brutta storia in cui c’è una vittima che va protetta, una ragazza che sta provando a rimettere insieme i cocci della sua vita e noi siamo dalla sua parte”.

MYRTA MERLINO HA CONCLUSO: “VEDRETE CHE STUDIO…”

E ancora: “Ci sarà un nuovo grande studio – ha proseguito Myrta Merlino – poi vedrai Simona, mi chiami e mi dici che ne pensi, sono sicura che sarà una grande casa per il nostro pubblica. Io arrivo con umiltà per cercare di parlare con la testa e il cuore per raccontare questo Paese e anche la sua bellezza”. Appuntamento quindi alle ore 16:40 in diretta su Canale 5 da oggi.

