Nada Loffredi: “Ecco perché molti Matrimonio a Prima Vista sono falliti”/ “Ci sono tre pilastri fondamentali”

Matrimonio a Prima Vista 2024, Nada Loffredi: “Spesso gli esperimenti falliscono perché le coppie non sentono le farfalle nello stomaco”

Durante una breve chiacchierata con RTL 105, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi di Matrimonio a Prima Vista 2024 ha spiegato perché molte coppie del docureality vedono i loro matrimonio naufragare immediatamente: “L’esperimento si basa su persone disposte ad andare oltre l’aspetto estetico, metterlo da parte per conoscere l’altra persona.”

E subito dopo l’esperta e coach life del programma sui sentimenti di Real Time ha aggiunto: “In teoria prima scatta l’innamoramento e poi il vero e proprio amore spesso l’assenza delle farfalle porta i candidati a ritirarsi invece il passaggio verso l’amore vero può avvenire o con il colpo di fulmine o in seguito alla conoscenza e dopo essere andati oltre quella che è la prima impressione.”

Nada Loffredi svela: “In amore ci sono tre pilastri fondamentali”

Nel corso delle dodici edizioni di Matrimonio a Prima Vista ci sono coppie che si sono innamorate ed hanno conosciuto il vero amore arrivando a creare una famiglia con figli e coppie che invece non hanno neanche tentato di mettersi in gioco. Nada Loffredi, tuttavia, ospite nel programma Radiofonico condotto da La Mario e Federica Gentili ha rivelato quali sono per lei i pilastri dell’amore: “I pilastri di una storia d’amore sono impegno e responsabilità reciproca, intimità psicologica ed eros e passione.”

Ed infine ha annunciato un’importante cambiamento avvenuto nelle ultime edizioni: “Abbiamo adottato un cambiamento territoriale, c’è venuto incontro diciamo il Covid, perché la distanza è un fattore importante e in questo caso anche il viversi veniva limitato per questioni logistiche.” E poi i conclusione: “Tra i maschi e le femmine mi fanno penare di più le femmine, che forse diventiamo alla fine anche un alibi, con l’atteggiamento di queste donne viene nascosto l’atteggiamento degli uomini”











