Matrimonio a prima vista Italia 2024, Chiara e Pietro si sono lasciati? Spoiler sulla scelta finale

A due sole puntate dalla fine di Matrimonio a prima vista Italia 2024, e dunque dalla scelta finale delle tre coppie, i telespettatori si chiedono quali coppie rimarranno insieme e quali, invece, si lasceranno. Dopo aver visto in anteprima la puntata della scelta finale, possiamo spoilerarvi cos’è accaduto, in questo caso, alla coppia di Chiara e Pietro.

Anthony e Asia si sono lasciati o stanno insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?/ La scelta finale

La coppia, nel corso di questa edizione, ha vissuto molti alti e bassi. Non sono infatti mancati scontri tra Chiara e Pietro, come loro stessi hanno sottolineato durante la chiacchierata finale con gli esperti del programma. “All’inizio non ho avuto il mio prototipo di uomo davanti, quindi non ho avuto subito quella scintilla…” ha fatto notare Chiara, spiegando che è stato questo il motivo della sua freddezza iniziale.

Erik e Valentina si sono lasciati o stanno insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?/ Cos'è successo

Chiara e Pietro, ecco qual è stata la decisione della coppia sul matrimonio

“Il nostro percorso lo farei tutto dall’inizio, anche se avrei dovuto parlare prima con lei di alcune mie emozioni, perché io tendo a tenermi tutto dentro… Da lei mi sono sentito un po’ messo alla prova“, ha invece aggiunto Pietro, che ha però trovato la risposta pronta della moglie: “Anche per me è difficile aprirmi, parlare delle mie sensazioni, delle mie emozioni e con lui mi sono sempre aperta al 100%. Quando ho visto che lui non faceva lo stesso con me, io mi sono un po’ chiusa emotivamente, anche nell’affettività, quindi anche nel dare un abbraccio. Io avrei voluto che queste cose me le dicesse con più chiarezza. “

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024/ Esplode l'amore, ma poi lei...

Alla fine del confronto, sia Chiara che Pietro hanno però dichiarato di volersi dare una possibilità anche fuori da Matrimonio a prima vista Italia 2024. “Io, nonostante le problematiche che ci sono state in quest’ultimo periodo, non mi sento di chiudere qui il nostro rapporto”, ha ammesso Chiara, seguita da Pietro che, sinteticamente, ha solo risposto ‘sì’ alla fatidica domanda su un futuro insieme. Chiara e Pietro, dunque, hanno lasciato il programma da marito e moglie.