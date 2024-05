Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu/ “Pippo Baudo ci ha fatto da cupido”

Chi è Nadia Cocconcelli, la donna della vita del cantante

Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri sarà tra i cantanti che si esibiranno al Radio Zeta Future Hits Live 2024 al fianco della collega Angela Brambati. Parte della felicità dell’artista è dovuta all’amore con Nadia Cocconcelli, la moglie che Angelo Sotgiu ha sposato 40 anni fa dopo averla conosciuta grazie all’aiuto fondamentale di Pippo Baudo e dalla loro unione sono nati i figli Daniele ed Elena.

Domenica In, Ricchi e Poveri (Angela Brambati Angelo Sotgiu): "Fidanzati da giovani"/ "In pochi sanno che..."

Il celebre conduttore Rai ha infatti convinto Nadia offrendole un ruolo da ballerina in uno spettacolo itinerante, ‘Teatro music hall’, ed è stato proprio in quell’occasione che ha fatto la speciale conoscenza che le avrebbe cambiato la vita. La Cocconcelli, nonostante la popolarità del marito, ha sempre preferito vivere dietro il palcoscenico e lontana dai riflettori, dedicando invece tutte le attenzioni possibili alla famiglia.

Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ La crisi scaturita dal tradimento con Marina Occhiena

Angelo Sotgiu ha amato un’altra donna prima della moglie

L’amore con la moglie Nadia Cocconcelli è stato preceduto da quello per un’altra donna, ovvero Angela Brambati, con la quale Sotgiu ha vissuto una breve storia prima di capire che ad unire i due membri de I Ricchi e poveri non era altro che amicizia. Nel corso di una recente apparizione a Domenica In da Mara Venier su Rai1, i due Angeli hanno rievocato la loro relazione snocciolando qualche dettaglio: “Noi eravamo fidanzati in casa. Era una roba seria io ho presentato Angela ai miei genitori e lei mi ha presentato ai suoi.” ha rivelato l’artista mentre Angela ha poi aggiunto: “Forse in pochi sanno che stavamo insieme a 16 e 17 anni. Andavamo spesso in spiaggia tutti e quattro a cantare ma cantavamo vari canzoni”.

Com'è morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri?/ La moglie: "Nessun gossip riuscirà..."

A distanza di anni il rapporto tra Sotgiu e la Brambati è assolutamente professionale e di amicizia, oltre che di stima reciproca e sinergie professionali, come dimostrano i recenti successi de I ricchi e poveri che con il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2024 hanno scalato le classifiche e ottenuto gradimenti anche tra i più giovani. Gli Angeli non avranno mai trovato una chimica sentimentale definitiva, ma quando si tratta di cantare riescono a scatenare un’alchimia davvero esplosiva e irresistibile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA