Nadia è la nuova dama di Uomini e Donne/ Tina: “Sembra più giovane di Gemma”

Nuovo ingresso nel parterre del trono over di Uomini e donne. Mentre Gemma Galgani è in collegamento da casa essendo ancora positiva al covid, Maria De Filippi chiama in studio Leonardo, un signore che ha chiamato la redazione per conoscerla. Dopo una conoscenza a distanza, Gemma conferma l’intenzione di incontrarlo appena avrà superato il covid lasciandogli, nel frattempo, il numero di telefono per poter avere un contatto telefonico.

Dopo il momento dedicato a Gemma, Maria De Filippi si occupa di Isabella Ricci e Fabio Mantovani ormai vicinissimi alla scelta e, successivamente, chiede ad una nuova signora del parterre di presentarsi. Al centro dello studio, così, si accomoda una bellissima signora bionda che spiazza tutti quando svela la propria età.

Nadia, la nuova dama di Uomini e Donne spiazza tutti

Al centro dello studio di Uomini e donne si accomoda così Nadia. “Ho 72 anni”, svela la signora lasciando letteralmente senza parole non solo Maria De Filippi, ma anche il parterre maschile così come Gianni Sperti e Tina Cipollari che, in coro, commentano: “E’ più grande di Gemma ma sembra più giovane”.

Armando Incarnato, poi, svela di essere stato immediatamente colpito dalla signora. “Quando sono arrivato l’ho vista e mi sono detto ‘chi è quella ragazza’. Complimenti”, dice il cavaliere napoletano. La signora, poi, svela di avere un figlio di 47 anni e di essere in cerca dell’amore. Pur non avendo problemi a frequentare un uomo più giovane, Nadia non vorrebbe che ci sia tanta differenza d’età al punto che, pur avendo notato Lapo, decide di fare un passo indietro quando scopre che il cavaliere ha 52 anni.

