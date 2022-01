Nadia Marsala, Uomini e Donne/ Tra Massimiliano e Franco, la dama…

Nadia Marsala è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che, in poco tempo, ha conquistato l’affetto del pubblico. Dopo l’addio di Isabella Ricci, nel parterre del trono over è arrivata la signora Nadia che, sin dalla presentazione, non è passata inosservata. Nella scorsa puntata, Nadia è stata così la protagonista di un battibecco con Gemma Galgani la quale non ha gradito il gesto della collega di lasciare il numero di telefono al signor Massimiliano nonostante la presenza del signor Franco, giunto in trasmissione esclusivamente per lei.

“É venuto un signore per te (riferendosi a Franco), lo tieni, e nel contempo gli hai dato il numero?“, ha puntualizzato Gemma. “Ma hai monopolio? Sarà lui poi a giudicare se te o me“, ha prontamente replicato la signora Nadia.

Nadia Marsala contesa a Uomini e Donne

Il percorso della signora Nadia a Uomini e Donne è appena cominciato, ma i pretendenti non le mancano. Per il momento, tuttavia, la dama preferisce non esporsi. Nadia, infatti, ha spiegato di voler conoscere bene sia Franco che Massimiliano non chiudendo le porte a nessuno. Arrivata in studio per trovare l’amore, non ha intenzione di fare carte false per trovarlo: se arriverà ne sarà bene felice altrimenti concluderà il suo percorso.

Con Gemma, nel frattempo, non è nata una grande simpatia. Le due donne hanno cominciato a punzecchiarsi e la rivalità per il signor Massimiliano ha fatto il resto. Riusciranno a trovare un punto d’incontro o le due dame resteranno rivali?

