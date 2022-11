Nadia Rinaldi/ “Sono single da 10 anni. Ho cresciuto mio figlio Riccardo da sola”

Nadia Rinaldi a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. La celebre attrice ha esordito ricordando Gigi Proietti, suo grande amico nonchè testimone di nozze: “Dopo gli spettacoli ci piaceva mangiare, bere, cantare. Si faceva giorno, c’erano i camerieri che tenevano il tempo con le serrande abbassate. Io poi mi prodigavo a riportarlo a casa quando beveva un bicchiere di troppo (ride, ndr)”.

Dopo aver parlato del grande amore per il suo mestiere – “Io volevo recitare fin da bambina” – Nadia Rinaldi ha parlato della sua vita privata: “Negli ultimi anni non ho proprio avuto tempo per l’amore. Sto da sola da dieci anni. Mi sono dedicata ai miei figli”. Ma ora è pronta a riabbracciare l’amore: “Mi piacerebbe, sì. Come lo vorrei? Bello possibilmente (ride, ndr)”.

Dopo aver ricordato il suo legame con la grande Raffaella Carrà – “E’ sempre stata generosa e carina con me. E’ stato un dolore enorme quando è morta” – Nadia Rinaldi ha parlato del figlio Riccardo Mandolini: “Riccardo è identico a mio padre, due cloni”. Un figlio cresciuto da sola da Nadia Rinaldi: “Il padre di Riccardo non ha mai voluto. Per un anno ho anche sperato… Poi io non ero il tipo di donna ideale con cui lui pensava di avere dei figli. Sicuramente non ero l’ideale di donna con la quale lui avrebbe voluto costruire un percorso di vita”. L’attrice ha ammesso di aver sofferto molto per quanto accaduto con Mauro Mandolini, ma è tutto assolutamente archiviato: “Io ho sofferto per questa cosa, ma le sofferenze vere sono altre, non queste”

