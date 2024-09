Nahaze e Kia assenti tra i concorrenti di Amici 24 dopo l’invito ricevuto prima del serale

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 24 hanno rivelato chi sono i nuovi concorrenti del talent, ma tra questi non figurano Kia e Nahaze. Chi ha seguito la scorsa edizione del programma, ricorderà sicuramente che, al momento degli ultimi posti disponibili per il serale, né Kia, né Najaze sono riuscite a conquistare una maglia dorata. Il che le ha costretta ad abbandonare il programma ad un passo dalla fase finale, nonché più attesa, dagli allievi di Amici. Eppure alle due ragazze è stato lanciato un invito: ‘Tornate a settembre’.

Il che, negli anni passati, è significato dare ai ragazzi una seconda chance, nonostante la regola vuole che chi partecipa come allievo ufficiale al programma, anche solo per una settimana, non può più tentare in futuro. E nelle scorse edizioni di Amici è toccato a vari allievi questo destino, ma non, a quanto pare, a Kia e Nahaze.

Perché Nahaze e Kia non sono tra i concorrenti di Amici 24?

I fan in attesa delle anticipazioni di Amici 24 erano quasi certi che, tra i concorrenti, avrebbero letto i nomi di Kia e Nahaze, ma non è stato così. Va detto che alle due cantanti è stato proposto di tornare a settembre, il che potrebbe aver significato sottoporsi nuovamente ai casting, seppur con una sorta di ‘pass’, in quanto entrambe hanno già fatto sfoggio del loro talento. Ciò, però, non assicurava loro un posto nella classe di Amici 24, Può, insomma, essere accaduto che altri allievi siano stati preferiti alle due ex allieve. Altra possibilità è che entrambe o una delle due non si sia affatto presentata ai provini, preferendo continuare il proprio percorso musicale senza la scuola di Canale 5. Di certo, a spiegare cosa sia realmente accaduto, potranno essere soltanto loro due.