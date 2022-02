Naike Rivelli, Carolina, Andrea, figli Ornella Muti/ Primogenita è la più discussa

CHI SONO NAIKE, CAROLINA E ANDREA, FIGLI DI ORNELLA MUTI

Forse non tutti sanno che l’attrice Ornella Muti è madre di ben tre figli, ovvero di Naike, Carolina e Andrea. La primogenita è proprio Naike, nata a Monaco nel 74 sotto il segno della Bilancia. La donna ha intrapreso la stessa carriera della madre e in passato, anche lei, ha fatto parte del cast di Clyde all’italiana. Nel 1996, Naike è diventata mamma di Akash rendendo Ornella Muti per la prima volta nonna.

Ornella Muti/ "Sanremo 2022? Non so più chi sono. Senza mia figlia Naike..."

Nel corso degli anni, la figlia dell’attrice è diventata molto seguita sui social dove talvolta è al centro della discussione. Mentre resta un mistero l’identità del padre di Naike, tutto è molto più chiaro se si parla della seconda figlia di Ornella Muti, Carolina. La ragazza è nata nel 1984 dalla storia d’amore con l’ex marito Federico Fachinetti. Carolina è diventata un’attrice affermata e nel suo curriculum spicca la collaborazione con il grande Alessandro Gassmann nel film Razza Bastarda.

Adriano Celentano e Ornella Muti, amore segreto?/ Incontro su set Il bisbetico domato

I FIGLI DI ORNELLA MUTI: LA MORTE DI ANDREA LONGHI

Purtroppo Carolina ha dovuto fare i conti con la morte del marito Andrea Longhi, scomparso a inizio 2020 a causa di un tumore al cervello. L’uomo non solo era il suo punto di riferimento, ma anche il papà dei figli Alessandro e Giulia. Andrea, invece, è l’ultimo arrivato in casa Muti, anche lui nato dalla relazione con Federico Fachinetti. Il ragazzo è nato a Roma nel 1987. A differenza delle sorelle non è molto popolare, ma lo abbiamo già visto all’opera in un programma di grande successo come Pechino Express, insieme alla sorella maggiore Naike.

Ornella Muti, tutti i suoi flirt/ Da Alessio Orano, Fabrice Kerhervé a Federico Fachinetti

Grazie alla trasmissione Rai, il classe 1987 ha acquisito un po’ di popolarità, anche se a quanto pare non sembra interessato alla carriera di influencer. Sappiamo però che in passato è stato coinvolto nel cast de I Medici e nel film Scusa ma ti Chiamo Amore con Raoul Bova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA