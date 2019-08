Naike Rivelli e gli “orgasmi culi…nari”/ Video: “Se ne può avere uno mangiando…”

Naike Rivelli “hot” anche quando si tratta di cibo. Del resto la stella figlia di Ornella Muti afferma che la buona cucina possa rivelarsi tale. «Gli orgasmi..? Non sono solo sessuali, ma anche culi…nari!», ha esordito Naike Rivelli nel video pubblicato su Instagram. «Si può avere un orgasmo mangiando a Casa di Maria a Gerace», ha aggiunto la figlia della celebre attrice. Nel filmato condiviso sui social ha spiegato le ragioni della sua affermazione. «Qui dalla Calabria, Gerace, oggi a pranzo abbiamo mangiato melanzane colte dall’orto di Saverio, sbucciate, bollite e fritte con farina di riso, e buttate poi su pomodoro colto sempre dall’orto di Saverio». Dopo aver fornito la “ricetta” del pasto preparato per il pranzo di oggi, Naike Rivelli in “diretta” ha mangiato le melanzane servite sul pomodoro. «Io sto avendo un orgasmo. Questa combinazione pomodorino e melanzanino…». E dopo aver addentato la sua porzione si è lasciata andare a qualche gemito di soddisfazione per la bontà della pietanza.

NAIKE RIVELLI E GLI “ORGASMI CULI…NARI. SE NE PUÒ AVERE UNO MANGIANDO…”

Non tutti però hanno apprezzato l’irriverenza con cui ha sottolineato la bontà di ciò che stava mangiando. “Ma farai schifo”, ha scritto un utente tra i commenti al post. Ma Naike Rivelli è abituata a far parlare di sé. Lo sta facendo, ad esempio, il suo invito “ufficiale” per Barbara d’Urso per un incontro in occasione di un ritiro spirituale “strega-magia”, come lo ha definito lei. Per l’occasione ha pensato anche di rinnovare il suo appello alla conduttrice con un video in cui è completamente nuda. Ma la figlia di Ornella Muti ha saputo coprire le parti più “sensibili” aiutandosi con la prospettiva: due dita davanti all’obiettivo, presumibilmente quelle di chi ha girato il video, hanno coperto il seno mentre lei parlava nuda sul letto. E nuda, ma con una sola scarpa col tacco, si è mostrata stamattina per dare il suo personalissimo (e senza dubbio originale) buongiorno ai suoi fan che ovviamente hanno riempito il post di like e apprezzamenti. Ma Barbara d’Urso per ora non ha replicato al suo appello, e chissà se lo farà mai…





