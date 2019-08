Naike Rivelli “Barbara d’Urso una strega”/ “Vieni in ritiro con me e Ornella Muti”

Naike Rivelli lo chiama “sondaggio”, ma quello rivolto a Barbara d’Urso è in realtà un appello. Lei e la madre Ornella Muti l’hanno infatti invitata a partecipare con loro ad una sorta di ritiro. «Buona Domenica!!! Aspettando la risposta di Barbara d’Urso all’invito ufficiale da parte mia e di mamma dal 23 agosto al 26 agosto ….. per fare una bella chiacchierata tra amiche!!!», ha scritto su Instagram. Il riferimento è a quanto ha dichiarato in una diretta su Instagram. «Questa giornata la dedichiamo a Barbara d’Urso e al sondaggio che verrà fatto oggi», ha esordito. E quindi è entrata nel merito dell’invito. «Verrà o non verrà dalla sua cara amica Francesca, in arte Ornella Muti? Io e la mamma faremo un super ritiro yoga, è strega-magia, vedrete quello che faremo». Naike Rivelli e sua madre vogliono quindi coinvolgere anche la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. «So che è molto occupata, ma avevo piacere ad invitare la nostra carissima amica», ha proseguito. E ha pensato proprio a tutto, anche a un regalo.

NAIKE RIVELLI, ORNELLA MUTI E L’APPELLO A BARBARA D’URSO

Naike Rivelli ha spiegato su Instagram di voler rigirare la “frittata” con Barbara d’Urso. «Ogni volta che mi ha ospitata, mi ha sempre detto che mamma è una sua carissima amica e che le dispiaceva tanto che non andava a trovarla in trasmissione». E quindi ha pensato di ribaltare la situazione invitando lei. Ma ovviamente non intende accoglierla a mani vuote, quindi si è messa subito alla ricerca di un presente da donarle. E visto che si tratta di un “ritiro strega-magia”, come lo ha definito lei, ha pensato di regalarle un teschio da un negozio di souvenir. E dal negozio ha fatto una diretta Instagram: «Siamo qui perché in onore dell’arrivo di Barbara d’Urso a casa di mamma, volevo regalarle un piccolo teschio. Anche Barbara d’Urso è una strega come noi, forse più di noi. No scherzo», e ha riso divertita. Quindi ha ribadito il suo appello alla titolare del negozio: «Siccome è una carissima amica di mia madre, Ornella Muti, l’abbiamo invitata in Piemonte per un ritiro di streghe. Facciamo una roba tra amiche e vogliamo parlare con lei. Secondo voi ci verrà a trovare?». Non ci resta che attendere la risposta di Barbara d’Urso.





