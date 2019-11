Naike Rivelli nuda contro Heather Parisi/ “Borsa di coccodrillo? Andrebbe rinchiusa!”

Naike Rivelli nuda sui social per protestare contro la borsa di coccodrillo di Heather Parisi. Non è la prima volta che la figlia di Ornella Muti si mostra senza veli su Instagram, ma stavolta lo ha fatto in segno di protesta contro la preziosa borsa di coccodrillo che ha sfoggiato la showgirl americana a “Live Non è la D’Urso”. In un video, che ha anticipato la foto di protesta, Naike Rivelli ha spiegato cosa pensa dell’ostentazione degli oggetti preziosi da parte dei personaggi famosi, mentre in sottofondo si sente il ritornello del jingle che contraddistingue il programma serale di Barbara D’Urso. «Si parlava di Heather Parisi e della sua apparizione, l’altro giorno, con una Birkin di coccodrillo albino. Io penso che le persone che spendono quei soldi e vanno in giro con una borsa di coccodrillo albino con i diamanti, andrebbero rinchiuse». Non usa giri di parole Naike Rivelli per colpire nel segno.

NAIKE RIVELLI NUDA CONTRO HEATHER PARISI “ANDREBBE RINCHIUSA!”

La borsa a cui fa riferimento Naike Rivelli è peraltro la più costosa al mondo: la Birkin in pelle di coccodrillo albino costa infatti 300mila dollari circa. Un vero e proprio schiaffo alla povertà secondo la figlia di Ornella Muti. «Nel mondo in cui viviamo e con le problematiche che ci sono e con tutto quello che uno potrebbe fare, i soldi che ha buttato su una borsa che mostra come per dire: “Io c’ho sta borsa”’, è una cosa pagana, del Medioevo, davvero ridicola. È follia!». Naike Rivelli si è scagliata dunque contro Heather Parisi, che tra l’altro ha criticato pure per la scelta stessa di andare a “Live Non è la D’Urso”. «Ha problemi di soldi perché sennò non ci andrebbe». Sui social però non tutti hanno apprezzato la sua polemica. Qualcuno ha ricordato a Naike Rivelli che anche lei è stata più volte ospite di Barbara D’Urso con la famiglia, altri le hanno rammentato che pure lei ha sfoggiato borse e accessori costosi.





