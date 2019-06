Naike Rivelli, nuova polemica social/ Foto, tutta nuda sul water: “Paese di merd*!”

Naike Rivelli completamente nuda e seduta sul water, si scaglia contro tutti, dal sistema alla politica. Cosa le passa per la testa? Condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto decisamente hot, la figlia di Ornella Muti non si è però portata a casa il risultato sperato. Ed infatti tra i commenti, c’è chi la critica. “Stando nuda pensi di migliorarlo così tanto?”, scrive una utente. L’ex fidanzata del figlio di Al Bano, ha appena condiviso un post bello polemico, non si capisce bene indirizzato a chi. “Tempi di merd* in Italia. Un Paese nella Merd*!”. Naike parla di politica: “Governo Cesso Leggi che cambiano… Negozi di Canapa Legale che chiudono…”. Ma anche del mondo dello spettacolo “l’ambiente dello Spettacolo e TV al top del Trash, Infestato da Calippocrazia e gestito da Lobby varie… Come tutti i settori in Italia del resto… mazzette favori favoreggiamenti prostituzione ecc ecc”. E poi il dettaglio finale “Siamo al Primo Posto dei Paesi in Merd* in Europa”, breve e concisa.

Naike Rivelli, la nuova polemica social: tutta nuda sul water

La nuova polemica social di Naike Rivelli troverà riscontro? Non si sa… bisognerà capire quanto e come il suo scatto bollente diventerà virale al fianco di un messaggio molto polemico, che vuol dire tutto e niente, indirizzato a tutti, nessuno e centomila… E se qualcuno la critica, molti sono anche al suo fianco, dicendole di avere scritto una grande verità. “In accordo con il tuo ragionamento”, si legge ancora. Qualcuno invece, approfondisce la questione: “Diceva mio padre, una nocciola in un sacco non farà mai rumore… Ciao Naike a dire il vero mi sei simpatica, purtroppo lo sappiamo che l’Italia è nella cacca, dire troppe verità serve a ben poco , ma solo mettersi tutto contro”. “Hai ragione, siamo al caffè, la bella Italia è al capolinea”, continua un altro utente. Parlando anche di politica, di recente la figlia di Ornella Muti aveva condiviso un post di Vittorio Sgarbi, affermando di essere d’accordo con lui. Il noto critico d’arte, in tempi di elezioni s’interrogava su Facebook: “Urge abolire il voto segreto. La gente deve poter dire ad altra gente: “Lo hai votato tu quel cretino”.





