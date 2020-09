Naike Rivelli tradita dal fidanzato?/ “Uomini tirate fuori i cog*ioni, basta caz*ate”

Amaro sfogo di Naike Rivelli su Instagram. La figlia di Ornella Muti, nota per essere sempre schietta e sincera, anche stavolta, ha deciso di sfogarsi pubblicando un lungo post sui social in cui si scaglia contro gli uomini traditori. Sotto una foto in cui appare senza veli con il seno coperto da due stelline e la gatta nera posizionata in modo da coprirle l’intimità, Naike attacca duramente gli uomini abituati a tradire la propria donna perchè incapaci di resistere al fascino femminile. “Cari Uomini. Capisco la vostra mentalità. Le donne sono qualcosa di meraviglioso.. si tende a volerne più di una.. Ma non si fa! Nessuno obbliga nessuno a stare insieme e convivere. Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere ciò che lo rende felice. Detto questo: basta cazzate. Uomini che tradiscono vi dico una cosa: Tirate fuori i coglioni e lasciate le vostre situazioni infelici affrontando la verità“, scrive la Rivelli.

Naike Rivelli dura con gli uomini: “non andate in giro a fare stragi di cuori con gli inganni”

Naike Rivelli sceglie la strada della sincerità e vorrebbe che facessero la stessa cosa anche gli uomini. La figlia di Ornella Muti, nel lungo sfogo social, infatti, attacca gli uomini che, attraverso inganni e sotterfugi, vanno in giro a fare strage di cuore deludendo e ferendo la malcapitata di turno. “Non andate in giro mentendo e facendo strage di cuori rotti usando inganni di ogni genere”, sbotta Naike. La Rivelli, poi, punta anche il dito contro chi mente per paura di ferire l’altra persona. “Sempre meglio dire la verità. È la cosa onesta e giusta da fare. Date quello che volete ricevere: rispetto , fedeltà. Le bugie hanno le gambe corte. Noi streghe, gli uomini che tradiscono, li trasformiamo in gatti. Così possono usare le loro lingue false per leccarsi il culo“, conclude.





