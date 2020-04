Naike Rivelli video choc “mutandine come mascherine”/ Tre donne al supermercato…

Pubblicità

La “provocatrice social” per eccellenza Naike Rivelli torna all’attacco sui social. Forse anche per via della quarantena, sta sfornando contributi controversi su Instagram con maggiore frequenza. Qualche giorno fa ha fatto discutere per alcune foto choc, che l’hanno portata a respingere le critiche invitando i follower a pensare al governo. Ora invece propone un video altrettanto choc. Stavolta però non c’è proprio il suo “zampino”, perché non lo ha realizzato lei. Si è infatti limitata a diffondere un video sul coronavirus che sta girando sui social. In questo filmato, girato all’estero, si vedono delle donne all’entrata di un supermercato. Tutto normale, fino a quando lasciano un attimo i rispettivi carrelli perché sprovviste di mascherine. E allora che fanno per rimediare? Usano l’intimo che hanno addosso. Si tolgono le mutande e se le mettono al volto per coprirsi naso e bocca con estrema disinvoltura.

Pubblicità

NAIKE RIVELLI E LE MUTANDINE AL POSTO DELLE MASCHERINE

Il video ha divertito Naike Rivelli al punto tale che ha deciso di condividerlo sul suo profilo Instagram. «Tutti che si lamentano che non si trovano le mascherine… infondo basta poco per arrangiarsi!», ha scherzato nella didascalia. Il suo post, come al solito, ha diviso. C’è chi l’ha criticata e chi invece l’ha elogiata per la sua ironia. «Proprio persa… senza speranza povera Ornella», ha scritto un utente riferendosi alla madre di Naike Rivelli, cioè Ornella Muti. «Semplicemente uno schifo» e «Ma che schifo», hanno scritto altri. Ma ci sono, come dicevamo, anche complimenti per Naike Rivelli. «Naike mi fai morire dal ridere!!!! Difficile trovare in una persona intelligenza, bellezza e smisurato senso dell’umorismo!! NON CAMBIARE MAI» e «Bravo, carissima Naike, sei tropo intelligente e burlone! Mille baci teneri» sono invece altri due commenti che hanno lasciato due utenti sotto il post di Naike Rivelli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA