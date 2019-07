Nainggolan alla Fiorentina?/ Contatti con l’Inter, è sfida al Cagliari per il Ninja

Radja Nainggolan-Fiorentina, viola scatenati sul mercato dopo aver preso Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola dal Sassuolo. La dirigenza gigliata è al lavoro per consegnare un centrocampista di livello al tecnico Vincenzo Montella ed il patron Commisso starebbe pensando al Ninja, finito fuori dal progetto dell’Inter di Antonio Conte Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la Fiorentina ha avviato i contatti con il Biscione per parlare del prestito del belga, con i nerazzurri disposti a pagare parte dell’ingaggio. Sarà decisiva la volontà dell’ex Roma, che a parità di condizioni preferirebbe fare ritorno al Cagliari. Non mancano le alternativa: il direttore sportivo Daniele Pradè monitora la situazione di Rodrigo De Paul, protagonista in Copa America 19 con la casacca dell’Albiceleste e valutato 30 milioni di euro da parte dell’Udinese.

NAINGGOLAN ALLA FIORENTINA? LE ULTIME NOTIZIE

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla pista Nainggolan-Fiorentina, anche se i gigliati devono fare i conti con l’ostacolo ingaggio. La Gazzetta dello Sport parla anche dell’interesse della Sampdoria di Eusebio Di Francesco, ma il lauto stipendio del Ninja appare proibitivo per i club italiani di seconda fascia: 4,5 milioni di euro netti a stagione, che diventano 9 lordi. Per questo motivo Marotta e Ausilio sperano che nei prossimi giorni si faccia avanti una squadra straniera che fa la Champions League, con un budget tale da potersi permettere l’acquisizione del cartellino del classe 1988. Intervistato dal TGT di Italia 7, Joe Barone ha dribblato abilmente la domanda sul centrocampista: «Nainggolan ha un contratto con l’Inter, dovete parlarne con Pradè…».

