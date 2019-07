Calciomercato Inter news/ Diventa calda la pista Rebic (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter vira verso obiettivi inaspettati. La telenovela Lukaku continua, la trattativa per Dzeko con la Roma è estenuante e allora un’idea dalla Germania potrebbe permettere ad Antonio Conte di avere un jolly offensivo a sorpresa. Si tratta di Ante Rebic, talento classe ’93 che nell’ultima stagione con l’Eintracht Francoforte tra Bundesliga ed Europa League ha totalizzato 38 partite, andando a segno 10 volte. Un attaccante versatile, capace di adattarsi in diverse posizioni su tutto l’attacco senza perdere il senso del gol. Non si tratterebbe comunque di una soluzione alternativa a quel centravanti che Antonio Conte continua a chiedere alla società e che dovrebbe concretizzarsi con l’arrivo di Edin Dzeko, nonostante le resistenze della Roma.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LUKAKU STA SFUMANDO

La trattativa per il bosniaco diventa particolarmente importante in una fase in cui l’Inter sta vedendo sfumare la pista Romelu Lukaku nella maniera più beffarda. Il centravanti belga è entrato pesantemente nei radar della Juventus, e l’Inter potrebbe veder passare il giocatore agli odiati rivali dopo aver faticato nello stare dietro alle richieste economiche del Manchester United. Una situazione che ha procurato un certo fastidio ad Antonio Conte, che al momento dell’accordo con la società nerazzurra aveva chiaramente richiesto la punta belga tra le garanzie per far partire il nuovo progetto tecnico. E l’Inter sta lavorando sui piani alternativi per cercare di non entrare subito in polemica con colui che dovrà guidare in panchina un nuovo progetto tecnico a lungo termine.

