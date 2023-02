Nantes, dramma Ganago: morta la figlia di 5 anni/ Salterà la sfida con la Juventus

Nantes in lutto: è morta la figlia di Ganago

Dramma in casa Nantes. Ignatius Ganago, attaccante del club francese, non prenderà parte alla sfida con la Juventus in Europa League, in programma giovedì sera a Torino. Come spiega L’Équipe, il giocatore è dovuto volare in Camerun, suo Paese d’origine, per una tragedia immensa che ha colpito la sua famiglia: ha perso la figlia di cinque anni. La piccola è deceduta in seguito a una malattia contro la quale combatteva da qualche tempo.

Diretta/ Milan Tottenham (risultato 1-0) streaming video tv: resiste il Diavolo

Il Nantes si è stretto immediatamente attorno al suo giocatore: tutta la squadra è sotto shock. Ganago è partito immediatamente per il Camerun e non sarà a disposizione del tecnico per la partita di giovedì sera contro la Juventus, a Torino. La notizia è stata confermata anche dal club: “L’FC Nantes è in lutto. È con profonda tristezza che il Football Club di Nantes ha appreso della morte della figlia del nostro attaccante, Ignatius Ganago. Pensiamo molto a te Gana’. Il Club è con te in questa terribile prova”.

Diretta/ PSG Bayern (risultato 0-1) streaming video tv: Mbappé fa tremare i bavaresi

Chi è Ganago, attaccante del Nantes

Ignatius Ganago è nato nel 1999 in Camerun. Dopo essersi appassionato al calcio, ha iniziato a giocare nel settore giovanile della prestigiosa squadra camerunese École des Brasseries. Da lì, nel 2017 è arrivato in Francia, al Nizza, dove ha vestito la maglia della seconda squadra per un anno e poi dal 2017 al 2020 della prima, giocando anche con Balotelli. Si è poi trasferito al Lens. Dal 2022 indossa la maglia del Nantes, dove ha subito conquistato una maglia da titolare.

Ganago indossa regolarmente anche la maglia della nazionale del suo Paese: ha giocato con il Camerun in 11 occasioni. Nel 2021, in Coppa d’Africa, ha conquistato una medaglia di bronzo. Nella stagione in corso, l’attaccante ha messo a referto 28 presenze con 4 gol e 3 assist, di cui una rete in Europa League. Il club, a causa dell’immenso dramma della perdita della figlia di soli cinque anni, dovrà fare a meno del suo gioiello contro la Juventus.

Michele Padovano, chi è/ Età, la moglie Adriana, il figlio Dario e la carriera: dalla Juventus al ritiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA