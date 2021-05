Naomi Campbell mamma a 50 anni: foto figlia/ “Sono così fortunata”: mistero sul nome

Naomi Campbell mamma a quasi 51 anni. L’ex top model ha annunciato sui social la nascita di sua figlia. Nessun riferimento al nome della bambina e alla data di nascita nel post con cui ha dato il bellissimo annuncio. Non l’ha neppure svelata del tutto, perché nella foto che ha condiviso si vedono solo i piccoli piedini della neonata tra le sue mani. «Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita», ha scritto la Venere Nera. Poi una dedica per la figlia: «Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo. Non c’è amore più grande». Non ha mai smesso di stupire Naomi Campbell, anche quando ha lasciato le passerelle. Questa volta, però, si è superata, perché sta vivendo una grande gioia, quella di essere diventata mamma. Il suo profilo Instagram è stato preso subito d’assalto da fan e amici vip che le hanno lasciato subito i messaggi di auguri.

Naomi Campbell non ha fornito, dunque, altri dettagli sulla figlia, lasciando molto di questa grande novità avvolto nel mistero. L’ex top model comunque in passato non aveva mai nascosto il desiderio di diventare madre, infatti in alcune interviste aveva dichiarato di desiderare dei figli. Un sogno che ora è diventato realtà. La modella non è mai stata sposata e l’ultimo flirt riportato dai magazine di gossip risale al 2019, con Liam James Payne degli One Direction. Una liason che sarebbe durata però solo qualche mese. Grande mistero anche sul papà. Naomi Campbell, che non ha mai conosciuto il padre biologico, è cresciuta invece con la madre che lavorava come ballerina di danza moderna. Nei suoi primi anni di vita ha vissuto a Roma, poi la notorietà grazie alla moda. Ora la gioia di essere diventata mamma.

