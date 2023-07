Naomi Campbell mamma bis, è mistero sul concepimento/ “Senza pancione poche settimane prima”

Naomi Campbell, le curiosità sul concepimento dei due figli

Naomi Campbell, super modella di 53 anni, ha sempre dichiarato di avere un forte desiderio di maternità. Quel desiderio è stato realizzato due anni fa, con la sua prima figlia: “E’ la cosa migliore che abbia mai fatto” affermava la Venera nera. Il 29 giugno, ha annunciato con sorpresa sui social l’arrivo del secondo figlio, questa volta un bel maschietto.

La modella ha mantenuto un riserbo serrato nei confronti dei sui figli, di cui non si conosce il nome e il giorno esatto della nascita. Il mistero più grande, però, rimane il metodo di concepimento; se siano stati adottati o se abbia optato per la fecondazione assistita. Per quanto riguarda l’ipotesi del parto naturale, invece, viene in aiuto il settimanale Chi che mostra alcune foto in cui, a poche settimane dal concepimento di entrambi i bambini, la super indossatrice non sembrava avere il pancione: “Prima dell’arrivo della figlia era stata avvistata a New York con la sua solita silhouette e, un mese e mezzo fa, era sul red carpet del Festival di Cannes con dei vestiti che non avrebbero potuto nascondere una gravidanza, né in corso, né recente“.

Naomi Campbell ha un compagno? Le indiscrezioni

Non è chiaro, dunque, come Naomi Campbell abbia concepito i suoi due bambini e l’altro interrogativo è legato al possibile padre e, quindi, compagno della modella. Il settimanale Chi, raccoglie alcune indiscrezioni secondo cui ci sarebbe un “fidanzato con il quale avrebbe vissuto in America durante la pandemia e maturato il desiderio di mettere su famiglia”.

Come sottolinea lo stesso settimanale, però, si tratta di semplici indiscrezioni anonime che lasciano il tempo che trovano. La Venere nera aveva dichiarato a ES Magazine di non voler essere una mamma single: “Voglio una figura paterna. Penso che sia importante“, eppure non c’è traccia di un compagno al suo fianco. Ad ogni modo, queste sono solo le curiosità di tanti che probabilmente non troveranno mai una risposta.

