Una 22enne picchiata selvaggiamente e sequestrata per 2 giorni dall’ex fidanzato, l’orrore ripreso da quest’ultimo in un video choc pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare i fatti che sarebbero sfociati in una misura cautelare “blanda” a carico del presunto autore delle violenze.

È il caso che arriva dalla provincia di Napoli e che, in queste ore, sta scuotendo le cronache anzitutto per la decisione del giudice di non disporre la custodia in carcere, ma di sottoporre il ragazzo ai domiciliari nonostante le prove documentali dell’accaduto.

Napoli, sequestrata e picchiata dall’ex. Borrelli: “Immagini drammatiche, brutale aggressione. Vittima non sia lasciata sola”

Attraverso un post sul suo canale Facebook, Borrelli ha parlato delle drammatiche immagini della brutale aggressione ripresa in un terribile filmato ai danni di una 22enne nel Napoletano. La ragazza sarebbe stata picchiata e sequestrata dall’ex fidanzato 23enne il giorno di Natale, condotta in un hotel per 2 giorni prima di essere riportata a casa dal suo stesso aguzzino.

A portare il deputato a conoscenza dell’accaduto sarebbero stati alcuni conoscenti della vittima, gli stessi che lo avrebbero informato del fatto che il giovane si troverebbe ai domiciliari e non in cella. “Nel video – si legge nel post di Francesco Emilio Borrelli – una sequenza di violenze con schiaffi, pugni e un calcio alla nuca della giovane inginocchiata a terra e indifesa con il volto e la testa coperti di sangue (…). Resto assolutamente perplesso per la decisione di mettere agli arresti domiciliari un giovane che ha dimostrato tutta la sua violenza e la sua capacità di pianificazione criminale“. Stando alla ricostruzione finora emersa, la 22enne sarebbe stata attirata in trappola dall’ex con la scusa di un ultimo chiarimento.

