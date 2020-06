Napoli e Inter chi si qualifica in finale?/ Coppa Italia: partenopei favoriti ma…

Pubblicità

Questa sera Napoli Inter sarà la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia, un nuovo passo sul lungo cammino verso il ritorno alla normalità dopo la pandemia di Coronavirus; in attesa della partita allo stadio San Paolo del capoluogo campano, purtroppo a porte chiuse e dunque senza pubblico, possiamo naturalmente chiederci: chi si qualifica in finale? Doveroso rinfrescare la memoria, dal momento che sono passati ben quattro mesi dalla partita d’andata di questa semifinale di Coppa Italia, che era stata giocata a San Siro il 12 febbraio 2020.

Era ancora inverno e il ricordo è dolcissimo per il Napoli di Gennaro Gattuso, che vinse il suo personale “derby” contro i nerazzurri di Antonio Conte (fra l’altro pochi giorni dopo il vero derby della Madonnina) grazie al gol segnato da Fabian Ruiz al 57′ minuto di gioco, unica rete di quel match che terminò dunque con il successo esterno degli azzurri per 0-1. Di conseguenza, adesso possiamo ricordare che il Napoli si qualifica alla finale di Coppa Italia con una vittoria oppure con un pareggio, qualunque sia il punteggio, mentre l’Inter ha bisogno di un successo con almeno due gol di scarto oppure anche solo con il minimo scarto, ma dall’1-2 in su, grazie alla regola dei gol segnati in trasferta.

NAPOLI INTER, CHI SI QUALIFICA IN FINALE?

Resta infine la possibilità di una vittoria esterna dell’Inter per 0-1, eventualità questa che “annullerebbe” il medesimo successo del Napoli a San Siro. Su questo caso dobbiamo spendere qualche parola in più: normalmente infatti questo risultato avrebbe imposto la disputa dei tempi supplementari per determinare chi si qualifica alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, oggi invece in caso di 0-1 nerazzurro al triplice fischio finale si andrà direttamente ai calci di rigore per designare la seconda finalista della tormentata Coppa Italia 2019-2020.

Questa decisione è stata presa dalle autorità calcistiche italiane per evitare il rischio di sovraccaricare il fisico dei calciatori, che arrivano da una lunghissima sosta (per molte settimane di totale inattività e senza alcuna amichevole) e invece da adesso in poi giocheranno a ritmi pazzeschi per diverse settimane, dal momento che dopo la Coppa Italia ci sarà il campionato, che era appena a due terzi del suo cammino al momento dello stop. Ricordiamoci allora questa significativa innovazione nel regolamento: in caso di 0-1 nerazzurro in Napoli Inter, niente tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.



