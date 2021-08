Napoli, istiga figlio a colpire ragazzina a pallonate/ Video: “Se vuoi la granita…”

Desidera solo una granita per rinfrescarsi in questa torrida estate, ma per ottenerla un bambino deve colpire a pallonate una ragazzina che passeggia. È quanto accaduto a Napoli, dove a imporre questa incredibile condizione è il padre. “La vuoi la granita? Allora devi colpire quella ragazza con il vestitino”, dice l’uomo al figlio. Lo si evince da un video girato sul ponte che dal lungomare porta a Castel dell’Ovo e al Borgo Marinari, nel cuore di Napoli. Il filmato, pubblicato sui social, è diventato virale in poche ore. Lo ha condiviso anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, ma nel suo caso per denunciare quanto accaduto.

"Eutanasia? Idea pericolosa"/ Mons.Paglia "Fragilità e debolezza parte del creato"

Nel video si vede la ragazza colpita in pieno che urla “Basta” al bambino. Forse non era la prima volta quella sera che veniva colpita col pallone. “Che genitori grandiosi”, il commento invece del cittadino che gli aveva segnalato il video. Folle quanto documentato: un genitore che esorta il figlio a prendere a pallonate le persone in cambio di una granita, riprendendo il tutto che poi finisce sui social.

Brasile, record di vaccini a San Paolo: 500 mila in 34 ore/ "Obiettivo 100% over 18"

IL PADRE AL FIGLIO “PRENDIMI A QUELLA…”

“La vuoi la granita? Allora prendimi a quella”, dice il papà al figlio a Napoli. Il riferimento è ad una ragazza la cui “colpa” è quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un bersaglio umano contro cui viene lanciato il pallone dal bambino. Il filmato non poteva che suscitare indignazione tra gli utenti. “Una sola parola vergogna”, scrive un utente tra i commenti.

“È talmente degradante da non sembrare vero. Il punto più alto mai raggiunto dalla maleducazione, di cui, evidentemente, non ci si vergogna, messo, tra l’altro, volontariamente in pubblica piazza”, ha scritto un altro che invita a rispondere con i buoni esempi, gli esempi virtuosi per combattere la maleducazione. Ma sono centinaia le reazioni indignate degli utenti che hanno visto il video girato nel cuore di Napoli.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 16 AGOSTO/ Dati Ministero Salute: +3674 casi e 24 morti





© RIPRODUZIONE RISERVATA