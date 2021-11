Napoli maglia omaggio a Maradona/ Gli eredi: “Non coinvolti, agiremo per vie legali”

Doveva essere un omaggio a Diego Armando Maradona, a un anno dalla sua tragica scomparsa, ma la maglia del Napoli vista in occasione della sfida con il Verona per la 12^ giornata di Serie A non è proprio piaciuta agli eredi del El Pibe de oro. L’abbiamo ammirata tutti al San Paolo la nuova divisa del club azzurro, con il volto del calciatore argentino e un’impronta digitale: una bella grafica, ma che non ha riscontato il favore della famiglia Maradona, che attraverso a Diego Jr, interpellato da Adnkronos, ha pure fatto sapere di essere pronto ad agire per vie legali.

Raffaella Del Rosario “Giuliano Giuliani morì da solo”/ “Dal Napoli zero telefonate”

Nella specifico a dar fastidio è stato soprattutto il mancato coinvolgimento degli eredi di Diego Maradona per lo sfruttamento dell’immagine dell’ex calciatore argentino: “La maglia in onore di papà è un vanto ma mi dispiace per la nostra mancata considerazione da parte del Napoli, noi legittimi eredi, non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa operazione” le parole di Diego Jr, che ha pure spiegato che l’autorizzazione all’uso dell’immagine di Maradona è stata firmata da Stefano Ceci, ex manager del Pibe de oro. Il quale però non sarebbe più autorizzato a prendere accordi in tal senso, come ha aggiunto Diego jr subito dopo: “Siamo noi eredi gli unici deputati a firmare questo tipo di autorizzazioni. E’ stato ritenuto valido un contratto che non esiste più e quindi agiremo per vie legali. Mi fa strano che una società seria come il calcio Napoli abbia dato credito a questa persona”.

DIRETTA/ Napoli Verona (risultato finale 1-1): gli scaligeri chiudono in nove

MAGLIA NAPOLI OMAGGIO A MARADONA, GLI EREDI PRONTI A FAR CAUSA A CECI

Pure nella polemica, che si è spostata anche sui social (dove come spesso accade, i toni sono esplosi), nelle ultime ore Diego Jr ha voluto precisare e ribadire l’intenzione della famiglia Maradona di non avvalersi contro il Napoli, ma di aver intenzione di intraprender “vie legali” solo con Stefano Ceci, ex manager del padre. In aggiunta sulle colonne di Napolimagazine, Diego jr ha pure affermato, nelle ultime ore, di aver “apprezzato” il gesto commemorativo del club azzurro: “Da parte mia, e dei miei fratelli, c’è totale apertura nei confronti del Napoli, a maggior ragione se si tratta di opere di beneficenza”.

Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: Ospina contro Giovanni Simeone

Il figlio inoltre ha ribadito di gradire “ogni manifestazione d’affetto che si è verificata negli ultimi mesi” in memoria de El Pibe de oro. Chiarita la questione, ora rimane solo da scoprire come la famiglia Maradona intenderà avvalersi contro l’ex manager Stefano Ceci e sopratutto ora come il Napoli risolverà la questione della maglia, tenuto conto che era intenzione del club sfruttare tale nuova divisa anche in occasione dei prossimi match Inter-Napoli e Napoli-Lazio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA