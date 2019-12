Napoli-Parma rinviata? San Paolo danneggiato/ Tetto stadio rovinato dal maltempo

Rischia il rinvio la sfida fra il Napoli e il Parma. Il match si dovrebbe disputare dalle ore 18:00 di questa sera presso lo stadio San Paolo, 16esima giornata di Serie A, ma il forte vento che si è abbattuto sul capoluogo campano nelle ultime ore, ha danneggiato parte della copertura dello stadio azzurro. Come riferito poco fa dall’agenzia Ansa, sono caduti alcuni pezzi del tetto del San Paolo nella giornata di ieri, e la scoperta è stata fatta stamane dagli addetti di Napoli Servizi: aprendo i cancelli hanno infatti rivenuto alcuni cupolini per terra. C’è il rischio che la copertura sia traballante e di conseguenza potrebbero cadere altri pezzi nel corso della giornata odierna, e magari anche durante il match di questa sera. Proprio in questi istanti si sta riunendo la commissione del comune e assieme al Gos prenderà la decisione finale: si giocherà o si rinvierà il match.

SAN PAOLO DANNEGGIATO, NAPOLI-PARMA RINVIATA? MALUMORE FRA I TIFOSI

Come riporta AreaNapoli.it, ovviamente la notizia ha fatto velocemente il giro del web, e la maggior parte dei tifosi del Napoli si è detta incredula: “Non è possibile: a Napoli basta che piova un po’ di più per mettere a rischio una partita”, dice un tifoso, e ancora, “Bisogna costruire un nuovo stadio immediatamente: De Laurenttis prenda una decisione e lo faccia rapidamente. Serve un nuovo impianto”; “Il San Paolo sarà anche ricco di storia, ma occorrono dei lavori seri”; “Non ci posso credere: lo stadio deve essere abbattuto!”. La gara di questa sera era particolarmente attesa dai tifosi del Napoli visto che il match contro il Parma coincide con l’esordio in panchina del nuovo tecnico, Gennaro Gattuso, subentrato in settimana a Carlo Ancelotti dopo che quest’ultimo era stato esonerato. Sono attese novità nel corso della mattinata e a breve si dovrebbe sapere con certezza che ne sarà della gara fra i partenopei e i ducali.

