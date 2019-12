Probabili formazioni Napoli Parma/ Quote, Gattuso opterà per il 4-3-3? (Serie A)

Ecco sotto ai riflettori le probabili formazioni di Napoli e Parma, sfida che avrà luogo soltanto oggi alle ore 18,00 tra le mura del San Paolo per la 16^ giornata del Campionato di Serie A. Dopo la qualificazione alla prossima fase di Champions league e l’addio a Ancelotti, siamo davvero impazienti di vedere di nuovo in campo il Napoli, che ora vede come sua guida Gennaro Gattuso: quali saranno le prime mosse di Ringhio per le probabili formazioni di Napoli Parma? Visti i pochi allenamenti condotti in settimana (e tutti a porte chiuse) è difficile immaginare con precisione le nuove indicazioni del tecnico calabrese al suo nuovo spogliatoio campano, ma quel che è certo è che con Gattuso il Napoli abbandonerà l’esperimento 4-4-2 per tornare a un più consolidato 4-3-3 dove però sono tante le maglie da assegnare. Chissà come il nuovo allenatore risolverà i ballottaggi. Andiamo allora subito a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Napoli Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo conto anche del pronostico del match di Serie A, ecco che nonostante gli sconvolgimenti vissuti negli ultimi giorni, sono sempre gli azzurri i favoriti alla vittoria. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha fissato infatti a 1,30 la vittoria del Napoli contro il più alto 9,50 assegnato al Parma: il pareggio vale 5,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come riferito prima, vi sono ancora molti dubbi intorno alle mosse di Gattuso per le probabili formazioni di Napoli Parma, ma certo anche il nuovo tecnico dei campani non farà a meno del 4-3-3, oltre che del consolidato reparto difensivo a 4. Dunque vedremo in campo oggi dal primo minuto Koulibaly e Manolas al centro (Maksimovic è squalificato), oltre al duo di Lorenzo-Mario Rui alle fasce. I primi ballottaggi e dubbi quindi si accendono dalla mediana in avanti. A centrocampo sarà spazio per un reparto a tre con Fabian Ruiz, Allan e Zielsinki, mentre in attacco la colonna è Arkadiusz Milik, autore di una bellissima doppietta contro il Genk in settimana. Al fianco del bomber polacco si fanno avanti poi Insigne e Lozano, ma Callejon scalpita per trovare spazio almeno nella ripresa.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Non vi sono invece grandi dubbi per D’Aversa per segnare le probabili formazioni di Napoli e Parma: e poi là dove potrebbero accendersi dei ballottaggi, ci pensano le tante assenze a muovere le scelte del tecnico gialloblu. Ecco che allora questa sera vedremo Sepe tra i pali e di fronte all’ex del match il duo di difensori centrali Iacoponi e Bruno Alves: toccherà a Darmian e Gagliolo completare il reparto. pPr la mediana del Parma il primo nome è quello di Brugman, che prende dunque il posto dell’infortunato Kucka: spazio poi per Hernani e Barillà dal primo minuto. Aggiungiamo che pure in attacco le maglie per il Parma sono state già assegnate: Gervinho, Cornelius e Kulusevski non dubitano di essere in campo dal primo minuto questa sera.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 11 Lozano, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 B Alves, 28 Gagliolo; 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà; 44 Kulisevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho All. D’Aversa



