Napoli si qualifica se…/ Europa League, i risultati utili per gli ottavi

NAPOLI, PRIMO POSTO NEL MIRINO PER ANDARE AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

Il Napoli oggi gioca a Mosca contro lo Spartak ed è legittimo chiedersi se possa qualificarsi già oggi agli ottavi di Europa League: la risposta è che il verdetto definitivo certamente non arriverà questo pomeriggio, ma naturalmente il risultato odierno in Spartak Mosca Napoli (partita anticipata al mercoledì rispetto al classico giovedì di Europa League) può indirizzare in maniera anche molto significativa il cammino europeo della squadra di Luciano Spalletti.

A complicare ulteriormente il quadro della situazione c’è il fatto che Leicester Legia Varsavia si giocherà domani, ma questo non cambia il fatto che il verdetto non potrà arrivare subito, perché in Europa League non passano più ai sedicesimi di finale le prime due di ogni girone, ma sono cambiati i meccanismi di qualificazione. La prima di ogni gruppo passa direttamente agli ottavi e dunque riposerà a febbraio in quelli che da quest’anno non saranno più i sedicesimi, bensì un playoff tra le seconde dei gironi di Europa League e le terze in arrivo dalla Champions. Infine, proseguirà il cammino europeo anche delle terze dei gironi di Europa League, che però passeranno in Conference League giocando un analogo playoff con le seconde dei gironi della terza Coppa.

EUROPA LEAGUE, NAPOLI SI QUALIFICA SE…

I calcoli sulle possibilità che il Napoli si qualifichi sono resi più complicati da una classifica molto corta nel girone C. Gli azzurri sono capolista grazie alla doppia vittoria contro il Legia Varsavia che ha portato il Napoli a quota 7 punti, davanti proprio ai polacchi che ne hanno 6, poi c’è il Leicester a 5 e lo Spartak Mosca ultimo a 4 punti, dunque in questo momento tutte le ipotesi sono possibili, dal primo fino al quarto e ultimo posto. L’unica certezza che può arrivare oggi è in caso di vittoria: a quel punto, il Napoli a quota 10 punti sarebbe sicuro di essere tra le prime due, dunque come minimo con il playoff garantito, scongiurando sia la “retrocessione” in Conference League sia lo spauracchio dell’eliminazione definitiva dall’Europa.

Oggi pomeriggio dunque il Napoli potrebbe essere certo di chiudere tra le prime due, ma questo come abbiamo visto non basta più per definire con precisione il proprio destino, perché rimarrebbero valide le opzioni primo posto (e ottavi) oppure secondo (con playoff con le terze di Champions). La vittoria sarebbe però naturalmente un grande passo avanti, mentre in caso di pareggio o peggio ancora di sconfitta diventerebbe molto più in salita la strada verso la possibilità che il Napoli si qualifichi in questa Europa League 2021-2022, anche se con il pareggio si salverebbe il primato almeno fino a domani, mentre perdendo lo Spartak passerebbe davanti per lo scontro diretto.



