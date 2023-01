Napoli, tifoso a De Laurentiis: “Voglio lo scudetto”/ Lui: “Vi mando tutti a fanc*lo”

Tifoso chiama De Laurentiis: “Vogliamo lo scudetto”

A Napoli ora si sogna in grande. Il club continua a vincere e lo scudetto non sembra più un’utopia: la classifica, infatti, parla chiaro e nonostante il girone di ritorno appena cominciato, i tifosi sanno bene che è tutto nelle mani di Spalletti e dei suoi ragazzi. L’entusiasmo, nonostante manchino ancora quattro mesi a maggio, è enorme e ha coinvolto anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Un tifoso del Napoli ha chiamato il numero uno azzurro per chiedergli di vincere lo scudetto: questo ha risposto con ironia e la telefonata ha fatto il giro del web.

Al tifoso che ha chiesto infatti al presidente di portare a casa il campionato, questo ha risposto: “Non lo vinciamo lo scudetto perché adesso metto un premio a tutti i giocatori per non vincerlo! Perché i napoletani mi hanno rotto […], sono tutti parac*li […]. Tricolore? Vedrai, altro che scudetto, se non vinciamo la Champions vi mando tutti a f…”. Parole ironiche che però hanno girato il web, facendo indignare anche molti napoletani.

De Laurentiis: “Telefonata ricca di ironia e provocazioni”

Nella chiacchierata con il tifoso del Napoli, De Laurentiis ha scherzato “puntando il dito” verso i tifosi: “Altro che scudetto, se non vinciamo la Champions vi mando tutti a f….”. Il tono ironico della telefonata non è stato però subito chiaro a tutti i tifosi, che hanno alzato un polverone sul web, costringendo il presidente a chiarire sui social. “La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social, è ovviamente ricca di ironia e provocazioni” ha scritto De Laurentiis.

Il numero uno del Napoli, che adesso vede il sogno scudetto sempre più vicino, ha poi aggiunto: “Ho detto tutte cose false tranne una: alla Champions League teniamo molto”. Uno scherzo, certo, ma con un fondo di verità: il club partenopeo non sembra volersi accontentare del solo tricolore ma vuole arrivare anche in fondo alla competizione europea.











