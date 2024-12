Mancano una manciata scarsissima di giorni al Natale 2024 e – magari – nella frenesia lavorativa che sempre caratterizza il periodo precedente alle festività importanti (specie quelle natalizie) potreste esservi resi conto solo ora di essere rimasti indietro con gli addobbi e se foste alla ricerca di qualche ottimo consiglio su come decorare e addobbare casa – tra l’albero ancora avvolto nella plastica, il presepe da disporre in bellissima vista prima della nascita del Bambino e le luci sempre al centro di questa festa – sappiate che siete finiti nel posto giusto!

Il primo consiglio – forse scontato – che possiamo darvi per decorare casa in vista del Natale 2024 è quello di affidarvi al vostro personalissimo gusto facendo fondo a tutte quelle vecchie decorazioni tramandate di generazione in generazione per capire quali siano ancora utilizzabili: via libera – come da tradizione – alle ghirlande, al sempre luccicante albero da posizionare in salotto, ai festoni bianchi, rossi e dorati ed anche a tutte quelle metrature infinite di luci per dare una nuova vita ai vostri ambienti domestici.

Ma se tra le vostre vecchie decorazioni non trovaste nulla di adatto al Natale 2024, allora è il momento di dare libero sfogo alla fantasia – salvo la possibilità (forse non geniale, dato il periodo) di correre in un qualsiasi negozio per cercare gli ultimi rimasugli sugli scaffali ormai vuoti – cogliendo anche la palla al balzo per coinvolgere i più piccoli nelle decorazioni con una serie di lavoretti fatti a mano che li renderanno protagonisti del periodo natalizio.

Come decorare e addobbare casa per un Natale 2024 completamente all’insegna del fai da te

Partendo da quello che è il reale protagonista del Natale 2024, per decorare l’albero non avrete bisogno di affrontare grandissime spese: le palline – per esempio – si possono ricavare ritagliando in forme particolari le vostre foto di famiglia per poi incollarle su del cartoncino rigido e completarle con un piccolo nastrino; ma se preferiste richiamare la sfericità delle palline, allora potreste anche optare per delle bianche sfere di polistirolo (le trovate online, talvolta in cartoleria e anche nei negozi di hobbistica) da colorare ed impreziosire con dei vecchi bottoni incollati sulla superficie.

Similmente, l’immancabile presepe del Natale 2024 potreste interamente realizzarlo a mano creando delle piccoli figure che richiamino i protagonisti della natività ricavate a partire dai tappi di sughero, oppure – in modo ancor più semplice – da figurine di cartone ritagliate e disegnate; senza dimenticare neppure i sassi delle giuste dimensioni (più grandi per gli adulti, piccini per il Bambino) che si possono dipingere con qualsiasi colore acrilico e un po’ di pazienza.

Anche le lucine del Natale 2024 possono essere – parzialmente – realizzate a mano, optando per delle piccole candele da distribuire in giro per casa (stando ovviamente attenti alla sicurezza, in primis dei bambini, ma anche degli eventuali animali che vivono con voi) che daranno anche un tocco più suggestivo agli ambienti domestici con un’illuminazione che renderà la veglia della Vigilia unica e in un certo senso anche romantica!