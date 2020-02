Natalia Bush/ Nuova inquilina? “Vorrei essere giudicata per…” (Grande Fratello Vip)

Natalia Bush questa sera entrerà nella cassa del Grande Fratello Vip 2020. Ad annunciarlo il portale 361 Magazine, che ha confermato l’ingresso nella casa della tv anche di altre due amatissime protagoniste dello spettacolo: Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Ex reginetta di bellezza, Natalia Bush è una delle modelle spagnole più amate al mondo e in Italia si è fatta conoscere soprattutto per alcuni ruoli da showgirl. In passato ha infatti partecipato a “I Raccomandati” di Carlo Conti (correva l’anno 2006) e qualche tempo dopo è approdata su Italia Uno con “Distraction”, con Enrico Papi. Nel 2008 ha preso parte al film “La fidanzata di papà”, con Massimo Boldi e Simona Ventura e nello stesso anno si è fatta notare per la sua partecipazione a “La Talpa”, reality game in onda su Italia 1. Questa sera, la sua avventura televisiva ripartirà dal Grande Fratello Vip 2020. Come verrà accolta dalle altre celebrità presenti in casa?

NATALIA BUSH: “MI PIACEREBBE FARE CINEMA, LA TV? NON…”

Natalia Bush negli scorsi anni si è fatta notare anche per la partecipazione a The Lady 2, la web serie diretta da Lory Del Santo. Un’occasione che la modella spagnola ha colto al volo, sperando che in futuro le aprisse le porte a ben altri progetti. Qualche tempo fa, la Bush aveva manifestato l’intenzione di proseguire su questo ramo e dedicarsi alla carriera cinematografica. In un’intervista, nella quale commentava il suo ingresso nel cast di The Lady 2, la modella ha infatti svelato di non avere in programma, per il suo futuro, la partecipazione a un reality; fino a quando oggi è stato annunciato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ecco cosa diceva in un’intervista rilasciata a Nuovo riportata da Isaechia.it: “Mi piacerebbe fare cinema, magari un ruolo comico. Io sono una persona divertente, mi piace ridere e far ridere! Al momento la tv non è la mia priorità – ha precisato – Mi piacerebbe fare qualcosa, ma non un reality. Preferirei far capire chi sono realmente”.

NATALIA BUSH AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Natalia Bush si è sempre fatta notare per la sua bellezza, oltre che per il suo talento. In passato, però, ha ammesso che l’etichetta della bambola sexy le è sempre stata un po’ stretta, e di aver desiderato che le persone potessero conoscerla soprattutto per il suo modo di essere: “Vorrei che mi giudicassero non solo per la mia bellezza, ma per la ragazza che sono sempre stata – ha spiegato a modella in un’intervista – Una persona umile, che ha fatto tanti sacrifici e che ha tanti sogni da realizzare”. In poche parole, Natalia Bush non vede l’ora di farsi conoscere dal suo pubblico per quella che è, al di là dei lunghi capelli biondi, dello guardo da cerbiatta e di quelle curve mozzafiato che da sempre fanno sognare gli italiani. Riuscirà a raggiungere il suo proposito grazie alla permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020? I suoi fan non sembrano avere alcun dubbio.



