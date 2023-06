Natalia Paragoni all’ottavo mese di gravidanza: “Ho avuto tanti crolli emotivi”/ “Basta chiedere aiuto…”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, “ultima” vacanza prima del parto

La maternità è certamente tra le esperienze più intense che può vivere una donna, al netto della gioia di una nuova vita e delle difficoltà che la gravidanza può comportare. Ad un mese dal parto, Natalia Paragoni ha avuto modo di raccontare ai suoi follower tutta la gioia e la trepidante attesa per la nascita della sua primogenita, ma non ha nascosto quanto dopo 8 mesi di gravidanza stia accusando il colpo dal punto di vista emotivo e psicologico.

Come riportato dal portale Leggo, Natalia Paragoni – compagna di Andrea Zelletta – spesso decide di aprirsi con i suoi follower tramite i vari profili social, e l’ultimo scambio di battute ha destato l’apprensione dei fan. La giovane ha infatti raccontato di essere in vacanza al mare da qualche giorno al fine di trovare un po’ di sollievo psicologico ed emotivo. Dopo otto mesi di gravidanza i nervi si fanno sempre più tesi ed avere il controllo sulle proprie emozioni diventa sempre più difficile. Tra l’altro, la scelta di godersi un po’ di mare – ha spiegato Natalia Paragoni – sarebbe dovuta alla sedentarietà richiesta quando ormai mancherà poco al grande giorno del parto.

Natalia Paragoni, la toccante confessione: “Pensavo di essere forte, invece…”

Oltre a raccontare la gioia che la sta accompagnando al traguardo del parto, Natalia Paragoni si è soffermata su Instagram nel parlare dei piccoli problemi che sta riscontrando dopo 8 mesi di gestazione. La fidanzata di Andrea Zelletta ha ammesso di avvertire – come riporta Leggo – una particolare stanchezza oltre che un senso di pesantezza piuttosto costante. Inevitabile dunque che nella conversazione con i follower non si concentrasse anche sul tema dell’emotività, troppo spesso sottovalutato nel caso delle donne in gravidanza. “Se ho avuto crolli emotivi durante la gravidanza? Tante volte, e ancora ora (pochi giorni fa) ne ho avuti altri; ma è normalissimo, basta chiedere aiuto”.

Per Natalia Paragoni non sono dunque mancate le difficoltà emotive in questi otto mesi di gravidanza, ma l’esperienza pare esserle servita per comprendere quanto sia importante avere la vicinanza e supporto delle altre persone. La fidanzata di Andrea Zelletta ha sempre palesato con orgoglio la sua tenacia e la voglia di cavarsela da sola senza chiedere una mano. Ma con il lieto percorso della gravidanza, ha ammesso di aver accettato con piacere l’affetto e il supporto di chi la accompagna in questa avventura della maternità. “Pensavo di essere forte e di non dover mai chiedere aiuto, ma invece…“.











