Natalia Paragoni come Giulia De Lellis/ Clamorosa gaffe in geografia e sul web…

Natalia Paragoni e Giulia De Lellis unite dalle gaffe in geografia

Natalia Paragoni e Giulia De Lellis hanno in comune non solo il passato da corteggiatrici di Uomini e Donne, ma anche la non perfetta conoscenza in geografia. Entrambe, infatti, sebbene in momenti diversi, hanno commesso una clamorosa gaffe in geografia. La prima a farla è stata Giulia De Lellis. Nel 2017, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, parlò dell’Egitto come della capitale dell’Africa che, non è uno stato bensì un continente. Recentemente, invece, durante un viaggio con il fidanzato Carlo Beretta, ha commesso una nuova gaffe parlando del Bosforo.

“Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo. Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra” non sapendo che il Bosforo è un canale che mette in comunicazione il Mar Nero col Mar di Marmara e non un fiume.

La gaffe di Natalia Paragoni in geografia

Quale gaffe, invece, ha commesso Natalia Paragoni? La fidanzata di Andrea Zelletta che, recentemente, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social, ha commesso una gaffe pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso la foto di un panorama indicando la posizione. La fidanzata di Zelletta si è così localizzata a Matera, città della Basilicata ma che la Paragoni ha localizzato in Puglia.

La gaffe di Natalia è diventata immediatamente virale scatenando la reazione divertita del popolo del web. La gaffe della Paragoni ha fatto così emergere anche le gaffe della De Lellis.

