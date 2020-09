Natalia Paragoni fa la “diva” a Venezia/ Video: saluta i fan, ma non c’è nessuno

Natalia Paragoni ha vissuto l’emozione del red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020. Dopo Giulia De Lellis che si è presentata con un outfit ispirato a Chiara Ferragni e Kendall Jenner, è arrivata Natalia Paragoni che, sul suo profilo Instagram che conta più di 700mila followers, si sta divertendo a condividere foto e video delle sue giornate in Laguna. Nel mirino dei followers, però, è finito un breve video in cui Natalia gioca a fare la diva salutando i fan. Nulla di strano se non fosse che intorno non c’è assolutamente nessuno. Il breve video è stato immediatamente ripreso da diversi utenti e, in poco tempo, ha fatto il giro del web. Se da una parte, tuttavia, molti utenti hanno criticato il gesto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dall’altra, i fan più fedeli l’hanno difesa sostenendo come quello della Paragoni sia stato semplicemente un gioco.

NATALIA PARAGONI, L’EMOZIONE DELLA SUA PRIMA VOLTA A VENEZIA

Natalia Paragoni non si sofferma sulle critiche, ma si gode la sua prima volta a Venezia. La fidanzata di Andrea Zelletta ha raccontato sui social le emozioni che sta provando nel respirare l’atmosfera della Mostra del Cinema. “Venezia, finalmente. Nonostante la particolare situazione di quest’anno, sei splendida e rendi tutto romantico. Vivrò ogni attimo con intensità e gioia”, ha scritto in un primo post. Dopo aver sfilato sul red carpet, poi, ha pubblicato le foto del look scelto scrivendo: “Il mio primo Festival del Cinema di Venezia, sono cosí grata per questa occasione“. E tra i tanti commenti non poteva mancare quello del fidanzato Andrea Zelletta: “We can be anything amore mio”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne.



SCUSATE MA CHI SALUTA AHAHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/lm2cSOKyKz — Lavinia (@lazylavinia) September 3, 2020





